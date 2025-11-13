  1. Woopets
Alors qu'elle participe à un cours de yoga pour se détendre, une femme adopte un chiot « très différent des autres »


En pleine reconstruction personnelle, une jeune Australienne a trouvé bien plus que de la sérénité dans un cours de yoga un peu particulier. Entourée d’une joyeuse bande de chiots, elle a vécu un moment inattendu et touchant en s’attachant à l’un d’eux.

Illustration : "Alors qu'elle participe à un cours de yoga pour se détendre, une femme adopte un chiot « très différent des autres »"
© @pootdumpster / TikTok

Paige Dempster habite Brisbane dans l’est de l’Australie. Récemment, elle s’était rendue à un cours de yoga pour se détendre. Elle en avait bien besoin, notamment car elle venait de vivre une douloureuse rupture amoureuse.

C’était le jour de son anniversaire, et la séance avait pris une tournure attendrissante avec la participation d’une quinzaine de chiots.

Le “doga” (contraction des mots dog et yoga), également appelé “”puppy yoga”, est une pratique de plus en plus répandue. Elle consiste à amener des chiens adultes ou des chiots lors des sessions de yoga pour les laisser se promener librement entre les yogis. Leur présence contribue à rendre l’expérience encore plus relaxante et amusante.

Parmi les chiots ayant pris part à la séance de Paige Dempster, cette dernière en a remarqué en particulier. Bentley, Bordoodle (croisé Border Collie / Caniche) de 4 mois, était le gros de la joyeuse meute. “Il était très différent des autres, c'est ce qui m'a fait le choisir”, raconte la jeune femme à USA Today.

Illustration de l'article : Alors qu'elle participe à un cours de yoga pour se détendre, une femme adopte un chiot « très différent des autres »
@pootdumpster / TikTok

Les chiots étaient en quête de familles, Bentley a trouvé la sienne

Elle l’a pris dans ses bras et a continué d’enchaîner les postures. Ensuite, à la fin de la séance, la coach a annoncé aux participantes que ces chiots étaient à la recherche de leur “maison pour toujours”. En entendant ces mots, le regard de Paige Dempster s’est illuminé. Sa décision a vite été prise ; Bentley allait être son compagnon à 4 pattes pour la vie !

C’est ce moment précis que l’on peut découvrir dans la vidéo ci-dessous, postée le 2 septembre 2025 par l’Australienne sur son compte TikTok @pootdumpster”, où elle a généré 2,7 millions de vues :

@pootdumpster

the way i zone out that girl was really going through it ???????? least i have a puppy now #puppyyoga

A lire aussi : Grâce à l'amour d'une bénévole, ce chien autrefois très craintif a trouvé le courage de s'approcher des humains et apprécie les câlins (vidéo)

? original sound - pootdump

Un mois plus tard, Bentley et sa maîtresse sont devenus inséparables. Paige Dempster explique qu’elle ne peut plus se passer de lui, ni de ses drôles de manies, comme celle qui consiste à sautiller sur ses pattes arrière en agitant ses pattes avant.

