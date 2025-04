Trouvé errant et squelettique dans les rues, ce chien est nourri par un homme pendant plusieurs semaines avant de disparaître de la circulation

En grand amoureux des chiens, Ben Katzaman n’a pas pu se résoudre à laisser le toutou errant qu’il a découvert non loin de chez lui. Affamé et dans un état préoccupant, l’animal errant cherchait désespérément de l’aide, sans pour autant se laisser approcher. Jusqu’au jour où il a soudainement disparu de la circulation…

En Indonésie, les chiens errants sont très courants. La plupart d’entre eux parviennent à se nourrir seuls, au prix de gros efforts, mais d’autres ont irrémédiablement besoin d’aide. C’est le cas du canidé qui a croisé la route de Ben Katzaman. Squelettique, épuisée et presque nu, le chien était dans un état critique. Touché en plein cœur, l’homme qui habite Bali a décidé de faire de son mieux pour aider le toutou en détresse. “Il était affamé, effrayé et couvert de puces”, a confié l’homme au média The Dodo. Malheureusement, malgré les nombreuses tentatives de Ben, le chien refusait systématiquement de se laisser approcher. Démuni, le bon samaritain et un ami voisin ont alors décidé de le nourrir à distance, pour s’assurer au moins qu’il ne mourrait pas de faim.

© Ben Katzaman

Une disparition inquiétante

“Nous avons vu son état s’améliorer de jour en jour. C’était réconfortant d’être témoin d’une telle transformation”, a-t-il confié. Puis, sans prévenir, 3 semaines seulement après leur première rencontre, le courageux canidé s’est évaporé. Il a cessé de venir à la rencontre de ses bienfaiteurs et a totalement disparu du paysage. Inquiet, Ben a alors entrepris de distribuer et d’afficher des avis de recherche dans toute la ville, en vain… “Malgré mes efforts, il n’y avait aucune trace de lui”, s’est souvenu le jeune homme.

© Ben Katzaman

La délivrance

Fort heureusement, un beau jour, Ben a reçu un appel inattendu. Au bout du fil, un homme lui apprenant que le chien était à seulement 2 kilomètres de là et qu’il avait retrouvé sa maison et sa famille qui le cherchait désespérément depuis de longs mois. Soulagé, Ben est alors retourné à la rencontre de son ami à poil et a redécouvert un tout nouveau chien. “En le voyant maintenant, il est difficile de croire que c'est le même chien”, a-t-il assuré. Répondant au nom de Bojess, le toutou était en effet totalement transformé. Lui qui n’avait presque plus de poils en raison du manque de soin affichait désormais une magnifique fourrure bien fournie et d’un joli crème sans tâches. Avec un grand soulagement, Ben a obtenu l’autorisation de rester en contact avec Bojess. Ainsi, il lui rend visite très régulièrement et ne cesse de remercier ses maîtres de prendre si bien soin de lui. Une histoire qui finit bien !

© Ben Katzaman