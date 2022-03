Trouvé dans un buisson, ce chaton affamé et infesté de puces commence une nouvelle vie auprès d'un chiot devenu son meilleur ami

Un chaton affamé et infesté de puces a été découvert dans un buisson par une passante. Cette dernière l'a remis entre les mains bienveillantes de Paula Montgomery, qui s'est constituée famille d'accueil. Au sein de ce nouveau foyer, la petite boule de poils a rencontré son frère de cœur.

« Elle a été retrouvée en pleurs, les yeux fermés et complètement étouffée par les puces. Elle était anémique, gelée et affamée », a déclaré un porte-parole de l'AWLA’s Kitten College Program, un refuge pour animaux basé à Arlington (États-Unis).

© Paula Montgomery

La minuscule boule de poils, âgée d'environ 3 semaines, a été repérée dans un buisson à proximité d'une église, rapporte Lovemeow. Lorsque les bénévoles, alertés par une passante, l'ont récupérée, Paula Montgomery a proposé de l'accueillir pour la remettre sur patte. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu le prénom Grace.

« Elle est arrivée chez moi vers 22 heures, a expliqué la mère d'accueil, j'ai senti la saleté des puces dès que je l'ai touchée, alors je l'ai emmenée directement au bain. » Après avoir été lavée et traitée contre les parasites, Grace a poussé un soupir de soulagement et s'est laissée bercer par Morphée. « Elle était tellement épuisée qu'elle s'est endormie avant que sa tête ne touche son oreiller », a ajouté sa bienfaitrice.

© Paula Montgomery

2 meilleurs amis

Grace a été nourrie toutes les 3 heures, 24 heures sur 24. Au fil des jours, son état s'est nettement amélioré et son niveau d'énergie a augmenté. Une fois complètement rétabli, le chaton est devenu avide d'attention. Paula lui a même réservé un panier garni de couvertures douces et d'un coussin chauffant, un confort auquel il n'avait jamais goûté auparavant.

© Paula Montgomery

En plus de commencer sa nouvelle vie de chat d'intérieur, Grace a fait la plus belle des rencontres. Le chiot de son hôte, Ralfie, a eu vent de la présence d'un nouvel animal. Très vite, il a laissé la curiosité s'emparer de lui et s'est dirigé vers Grace.

© Paula Montgomery

« Plus tard dans la journée, j'ai laissé Grace sortir un peu, et Ralfie était juste derrière elle, sans trop s'approcher. C'est Grace qui a fait le premier pas, a indiqué Paula, elle n'avait pas encore un bon équilibre, mais elle a couru jusqu'à lui comme s'il était l'un de ses frères dont elle s'était séparée. » Ralfie, plus grand que le chaton, a commencé à lui léchouiller la tête. Le chiot s'est montré doux, patient et attentionné envers le jeune félin. « À partir de ce moment-là, il n'y avait plus moyen de les séparer », a confié Paula.

© Paula Montgomery

Ralfie et Grace ont tissé un lien adorable. Ils font absolument tout ensemble : jouer, se toiletter et dormir. En somme, ils se sont littéralement adoptés l'un et l'autre. Pour l'heure, le chaton et le chiot continuent de s'épanouir chez Paula Montgomery. Nous espérons que leur histoire n'aura jamais de fin et qu'ils resteront ensemble pour toujours !

© Paula Montgomery