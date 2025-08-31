Trouvé en piteux état dans un foyer qui cumulait des centaines d'animaux, ce chien renaît grâce à l'amour (vidéo)

On parle de syndrome de Noé lorsqu’une personne accueille chez elle plus d’animaux qu’elle ne peut en garder. Cette dernière, qui souffre en réalité d’un trouble psychique, ne leur apporte pas les soins appropriés et beaucoup de boules de poils, comme Phil, se retrouvent en piteux état. Un long travail de réhabilitation est ensuite nécessaire après le sauvetage de celles-ci.

Quand Jaimie Delaney, famille d’accueil bénévole pour l’association américaine Muddy Paws Rescue, a récupéré Phil pour la première fois, elle savait que sa réhabilitation serait longue. Le chien n’avait vu que les 4 murs de sa maison pendant toute sa vie et ne connaissait rien du monde qui l’entourait. Pourtant, entre les bonnes mains de sa bienfaitrice, il a fait des progrès colossaux.

Phil n’est plus un chiot, mais il a découvert le monde à l’âge de 6 ans. Avant cela, il vivait au sein d’une maison insalubre de Brooklyn, quartier de New York (États-Unis). Sur place, le croisé Terrier n’était pas le seul chien, puisqu’une centaine d’autres canidés étaient retenus dans la bâtisse.

@jaimdelane / TikTok

De lourdes séquelles

Ceux-ci, victimes d’une situation d’accumulation , ne recevaient pas les soins dont ils avaient besoin. Ils ne sortaient jamais et le pauvre Phil, qui ne pouvait faire ses besoins à l’extérieur, s’était brûlé les pattes avec sa propre urine collée à ses poils. De façon générale, il était très sale et son pelage était négligé.

Parallèlement, Phil n’avait eu que très peu, voire aucun contact avec les humains. Il était donc extrêmement craintif et ne savait pas ce que cela signifiait de recevoir de l’affection. En somme, le quadrupède avait tout à apprendre, et son placement en famille d’accueil à la suite d’un signalement a été une libération.

Tout recommencer

La boule de poils a posé les pattes chez Jaimie, qui a fait preuve de patience et de bienveillance envers le rescapé. Dans sa mission de réhabilitation, elle a été aidée par ses 2 chiens et ses chats, dont la présence était rassurante pour le canidé. Puis, ce dernier a fini par sortir de sa coquille, se sentant plus en sécurité dans le logement et mieux dans ses pattes.

6 semaines après son sauvetage, il n’est plus du tout le même chien. Jaimie sait que la route est encore longue, mais elle est très fière des progrès de son protégé.