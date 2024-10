50 petits chiens sauvés d’une situation d’accumulation hors normes chez une personne

Le cauchemar de 10 petits chiens a récemment pris fin à la suite d’un sauvetage de grande envergure. Les canidés vivaient dans des conditions abominables et ne mangeaient même pas à leur faim. Aujourd’hui, l’heure est à la reconstruction et leurs sauveteurs espèrent qu’ils tireront un trait définitif sur leur triste passé.

Le refuge Northern Star Dog et l’association Rilo's Rescue ont uni leurs compétences à la mi-octobre pour sauver 50 chiens d’une situation d’accumulation. Ceux-ci étaient entassés dans un logement insalubre jusqu’à ce qu’un signalement soit fait. Ils se reconstruisent actuellement au refuge ou dans des familles relais.

Les animaux ont été découverts dans une maison de Twin Falls, dans l’Idaho (États-Unis). Ils souffraient de problèmes de santé, rapportait Idaho News. Tous étaient infestés par les puces et certains avaient de graves blessures. Pour d’autres, un suivi médical plus important sera nécessaire.

Une grande mobilisation

Les associations de protection animale se sont organisées pour récupérer la totalité des petits chiens. Une fois qu’ils étaient placés en sécurité, la première étape consistait à leur fournir les premiers soins. Ils ont été vus par un vétérinaire, qui a diagnostiqué des soucis divers et variés : « Il y a une dysplasie de la hanche, il y a des yeux qui doivent être enlevés, de la cécité » rapportait Amanda Caples fondatrice du Northern Star Dog Rescue.

Tous les chiens seront par la suite vaccinés, vermifugés et pucés. Ils se feront également stériliser avant de rejoindre leur maison pour la vie quand ils seront aptes à partir.

Northern Star Dog

Amanda et ses collègues souhaitent aussi aider les rescapés sur l’aspect psychologique. Beaucoup sont marqués par leur passé et leurs sauveteurs font tout pour leur faire regagner confiance en eux : « Le simple fait de les serrer dans ses bras, de les embrasser, de les débarrasser de la saleté et de la crasse les aide vraiment à s'ouvrir et à se sentir plus à l'aise » déclarait la bienfaitrice.

Laquelle a demandé l’aide de sa communauté pour s’occuper au mieux des canidés : « Si vous pouvez faire un don ou devenir famille d'accueil, n'hésitez pas à le faire. Ouvrez vos cœurs, vos maisons, vos portefeuilles [...] Peu importe que ce soit 10 centimes, cela aide de bien des façons que vous n'imagineriez pas » partageait Amanda.