Des sauveteurs obligés de porter des masques à gaz pour secourir une vingtaine d’animaux dans une maison insalubre

Pendant longtemps, une dizaine de chiens et d’autres animaux ont vécu l’enfer entre les 4 murs d’une maison insalubre. Des sauveteurs informés de la situation sont allés sur place pour les secourir. À l’intérieur du logement, l’air était irrespirable et ils ont dû prendre leurs précautions pour mener à bien leur mission.

À la suite d’un signalement, police locale, contrôle animalier et association de protection ont visité une maison de Portland, dans l’Oregon (États-Unis), où vivaient des animaux dans des conditions abominables . Les pauvres avaient manqué de soins malgré leurs besoins et étaient entassés dans la bâtisse, où l’air était irrespirable. Ils sont désormais en sécurité.

L’organisme national Animal Rescue Corps œuvre à travers l’Amérique du Nord pour secourir des animaux en détresse. Elle est souvent appelée pour des sauvetages de grande envergure, comme les cas d’accumulation. Récemment, une équipe a été envoyée dans une maison au sein de laquelle la situation des animaux résidents était catastrophique.

Une odeur insupportable

Les membres de l’association, accompagnés d’agents du contrôle animalier et de policiers, ont immédiatement été saisis par la forte odeur d’ammoniaque présente sur les lieux. Les animaux qui vivaient à l’intérieur, 18 Chihuahuas et un chat, faisaient leurs besoins au sein même de la maison, dans leur cage pour la plupart. Les sauveteurs ont alors dû mettre un masque à gaz pour progresser dans le logement.

Ils ont découvert la plupart des boules de poils entassées dans des cages superposées et ont vite compris qu’elles n’avaient jamais reçu de soins. Comme l’a mentionné The Portland Sun , elles étaient couvertes de parasites internes et externes, souffraient d’infections ou encore, avaient des os cassés pour certaines. La négligence, mais aussi la maltraitance, étaient incontestables : « Il est clair que ces animaux ont été négligés pendant longtemps », assurait Tim Woodward, directeur de l’association.

Une longue reconstruction

Une poule et un cochon ont également été retrouvés sur la propriété. Ces derniers ont été emmenés dans un refuge pour animaux de ferme, tandis que les quadrupèdes ont rejoint les locaux d’Animal Rescue Corps.

Tous sont désormais en sécurité et entre de bonnes mains, mais le chemin vers la guérison est encore long. Heureusement, maintenant bien entourés, ils pourront être réhabilités et proposés à l’adoption une fois prêts à tout recommencer.