Retrouvé couvert de sang dans la rue, un Pitbull se relève et accepte doucement les gestes rassurants des humains

Alors que la fin d’année évoque souvent la fête et le partage, certains destins prennent une tournure bien plus sombre. Aux Etats-Unis, l’histoire poignante d’un chien s’est transformée en un formidable élan de solidarité et d’espoir.

Le 31 décembre 2025, à l’heure où la plupart des familles s’apprêtaient à fêter le réveillon, l’équipe du refuge Stray Rescue of St. Louis (Missouri) a reçu un appel urgent. La police venait de découvrir un chien couvert de sang, manifestement blessé par balles.

Les officiers Ottengheime et Steven sont venus en aide au Pitbull et l’ont amené à la clinique vétérinaire de l’association.



Stray Rescue of St. Louis

Le canidé, qui a été appelé Wallace par la suite, a été examiné sous anesthésie. Ce qu’a constaté le vétérinaire a confirmé les craintes. “Il a reçu plusieurs coups de feu”, indiquait Stray Rescue of St. Louis dans un post Facebook relayé par The Dodo.

Le personnel était choqué, mais ne pouvait s’empêcher d’être admiratif de l’attitude de Wallace, qui tenait à rester debout au moment de sa découverte par les policiers.

Une bénévole prénommée Julia est restée à ses côtés dès son arrivée. “Lorsque Wallace s'est réveillé, Julia était là pour le caresser, afin qu'il ne soit pas seul et effrayé”, raconte l’association.

Le chien a été opéré 48 heures après sa prise en charge. Toutes les balles ont été retirées de son corps. Par chance, elle n’ont occasionné aucune lésion grave, n’ayant atteint ni les os, ni ses organes vitaux. Une dent endommagée a également été extraite pendant l’intervention.



Stray Rescue of St. Louis

Une bonne nouvelle suivie d’une autre

Le 5 janvier 2026, Wallace a eu droit à une belle surprise ; les officiers Ottengheime et Steven lui ont rendu visite. Ils l’ont pris dans leurs bras, l’ont caressé et embrassé tendrement. Le chien était aux anges.

“Il leur a donné à chacun environ un million de bisous reconnaissants. Ils les a remerciés de l'avoir sauvé et de l'avoir amené ici, au refuge”, peut-on lire sur le post Facebook de Stray Rescue of St. Louis. Nos cœurs ont littéralement explosé de joie !”

Stray Rescue of St. Louis

10 jours plus tard, Wallace a été adopté par une famille aimante. “C’est ce dont nos cœurs ont tous besoin ; savoir qu’il sera tellement aimé”, s’est réjouie l’association.