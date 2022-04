Un chiot solitaire né avec des pattes tordues démarre une amitié émouvante avec un chien sourd

Abby a vécu des épreuves douloureuses avant de trouver la paix aux côtés de celle qui est devenue sa meilleure amie. Abandonné dans le nord de l'Inde, le chien aux pattes tordues a commencé un nouveau chapitre de sa vie, où l'amour brille comme une étoile dans la nuit.

Au cours du mois de mars 2022, Yogita Kumari a secouru un chien attaché à un poteau sur le bord de la route. Le pauvre animal, prénommé Abby, était dans un état déplorable et avait des problèmes de mobilité en raison de ses pattes tordues. L'étudiante de 26 ans, qui a l'habitude d'aider à sauver ainsi qu'à stériliser des chiens et des chats errants, l'a ramené à son domicile, afin de lui offrir tout l'amour et l'attention qu'il méritait. Mais aussi et surtout des soins.

« Le premier jour où nous l'avons ramené à la maison, il était incapable de marcher même 100 mètres, il se traînait et s'allongeait sur la route, a déclaré Yogita, maintenant il court très vite ». Âgé d'environ 6 mois, le canidé à la robe noire souffre du syndrome de laxité du carpe, une déformation qui affecte l'ensemble des os du poignet, rapporte le quotidien britannique Metro.

La jeune femme a expliqué que les autres chiens n'ont pas accepté Abby en raison de sa différence et de sa lenteur. N'ayant aucune patience, ils refusaient tout simplement de jouer avec lui.

© Caters News Agency

Le bonheur à portée de patte

Abby, qui se sentait plus seul que jamais, a finalement fait la connaissance de son âme sœur. Son nom ? Glitter. Sa particularité ? Elle est sourde. « Les chiens se sont entendus dès qu'ils se sont rencontrés », a indiqué Yogita.

En raison de sa condition particulière, la chienne au pelage blanc avait, elle aussi, des besoins spéciaux. « Ils ne pouvaient tout simplement pas s'arrêter de jouer et pour la première fois, il s'est vraiment amusé. Il était si joyeux ce jour-là », a poursuivi la sauveteuse.

© Caters News Agency

Selon nos confrères d'outre-Manche, Abby et Glitter vivent dans des maisons séparées. Les 2 amis attendent toujours avec impatience de se revoir et de s'amuser. Chaque jour, leurs bienfaiteurs leur permettent de passer du temps ensemble. « Dès qu'ils se voient, leurs yeux s'illuminent, a confié Yogita Kumari, et rien ne les rend plus heureux que la compagnie de l'un et de l'autre. »

© Caters News Agency