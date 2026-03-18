8 chiots à l’adoption auxquels vous pouvez offrir une enfance heureuse

De nombreux animaux se retrouvent dans les refuges. Certains d’entre eux sont très jeunes et espèrent trouver rapidement la famille idéale pour grandir dans des conditions optimales. En voici 8 dont vous pouvez changer le destin.

Dès leur plus jeune âge, certains chiens vivent des épreuves terribles. Nombre d’entre eux sont maltraités ou abandonnés. D’autres naissent dans la rue de chiennes errantes. Lorsqu’ils sont pris en charge par des associations de protection animale, ils n’ont qu’un seul rêve : mettre la patte sur le foyer d’adoption idéal, qui leur permettra de grandir dans un véritable nid d’amour !

Si vous avez les moyens d’adopter un chiot et êtes prêt à vous en occuper tout au long de sa vie, découvrez sans plus attendre ces 8 annonces d’adoption.

1. Karl – 5 mois

KARL Âge : 5 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer KARL

« Joli petit blond au regard curieux et au cœur encore tout neuf », Karl affichera environ 15 kg sur la balance une fois à l’âge adulte. Sociable et bien dans ses pattes, il s’entend aussi bien avec les enfants et ses congénères, qu’avec les chats. Cet adorable chiot trouvé errant dans les rues de Roumanie rêve de découvrir le monde à vos côtés !

2. Cleo – 5 mois

CLEO Âge : 5 mois Localisation : Lille (59000) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer CLEO

Après avoir connu les affres de l’errance en Roumanie, Cleo espère mettre la patte sur le foyer idéal. Cette jolie puce, qui pèsera aux alentours de 15 kg une fois adulte, s’avère sociable et équilibrée. Elle est prête à apprendre et à « créer de beaux liens avec sa future famille ».

3. Luck – 5 mois

LUCK Âge : 5 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer LUCK

Luck atteindra certainement les 15 kg à l’âge adulte. Trouvé errant, c’est « un chiot sociable et bien dans ses pattounes ». Il découvre le monde avec douceur et enthousiasme. Une famille aimante et responsable lui permettrait de grandir dans les meilleures conditions.

4. Jimi – 5 mois

JIMI Âge : 5 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer JIMI

Également sauvé de l’errance, ce chien sociable aura un gabarit moyen une fois adulte. Il arbore une jolie truffe et « des oreilles à vous faire fondre » !

5. Paco – 6 mois

PACO Âge : 5 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer PACO

Affectueux, sociable, câlin et curieux, Paco est un jeune chien prêt à découvrir le monde en bonne compagnie après avoir été trouvé errant dans un champ avec son frère, Charlie. Il devrait atteindre aux alentours de 10 kg à l’âge adulte.

6. Charlie – 6 mois

CHARLIE Âge : 6 mois Localisation : Gonesse (95500) France Association : SANS COLLIERS Rencontrer CHARLIE

Sauvé dans un champ en Roumanie avec son frère Paco, ce chiot de 6 mois a tout pour plaire à ses futurs adoptants. Affectueux, câlin, curieux et sociable, il s’entend très bien avec les autres chiens et les enfants.

7. Alex – 4 mois

ALEX Race : Boxer Âge : 4 mois Localisation : Saint-Agnin-sur-Bion (38300) France Association : L’Arche Pattes & Moustaches Rencontrer ALEX

Alex fait partie d’une portée de chiots récupérée par la fourrière dans un piteux état. « Après une bonne quarantaine et les premiers soins nécessaires, ils ont rejoint notre association pour continuer leur remise sur pattes », confie L’Arche Pattes & Moustaches. Cette adorable chienne ne connait pas encore grand-chose à la vie, mais est prête à commencer une nouvelle histoire pleine d’amour avec sa nouvelle famille.

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8. Clover – 4 mois

CLOVER Race : Boxer Âge : 4 mois Localisation : Saint-Agnin-sur-Bion (38300) France Association : L’Arche Pattes & Moustaches Rencontrer CLOVER

Récupérée par la fourrière avec Alex, cette jolie puce s’entend avec les chiens, les chats et les enfants. Clover ne connait presque rien de la vie non plus, mais a « montré un très bon comportement chez le vétérinaire ». Et si vous lui donniez une chance de vivre la plus belle des aventures en l’adoptant ?