« Sans lumière naturelle sans ventilation » le démantèlement d'un élevage clandestin varois permet une saisie de 823 animaux

Plusieurs acteurs de la région du Var étaient sur les lieux le 19 mars dernier pour extraire aussi vite que possible les centaines d’animaux négligés et en mauvaise santé enfermés dans des bâtiments insalubres. L’élevage illégal situé à Flassans-sur-Issole existait depuis 6 ans et son activité a consisté à vendre des animaux à des particuliers. Ce sont des adoptants, victimes d’une forme d’escroquerie, qui ont signalé les faits.

Les chefs d’accusation se multiplient à l’égard de ce couple qui a accumulé les animaux durant des années dans le but de faire du profit, expliquait France 3 Côte d’Azur. Au total, ces Varois ont cumulé 200 000 euros, une somme qui n’a jamais été déclarée.

Après plusieurs signalements, la Direction de la protection des populations (DDPP), s’est associée à la gendarmerie et à la SPA pour prévoir une intervention.

France 3 Côtes d'Azur / Instagram

« Détenus dans des conditions manifestement incompatibles avec leurs besoins physiologiques et comportementaux »

L’arrivée sur les lieux a été un choc pour les équipes qui s’attendaient pourtant au pire. Raphaël Micillino, commandant, confiait à France Télévisions : « Ce qui est un crève-cœur en entrant sur le site, c’est l’odeur, les excréments, la saleté, ces différentes infrastructures insalubres, exigües, encombrées, sans lumière naturelle, sans ventilation, avec ces animaux entassés les uns sur les autres ».

La vision cauchemardesque se poursuit lorsque les sauveteurs découvrent « 5, 6 chiens entassés dans une même cage », et comprennent pourquoi ils souffrent de troubles du comportement une fois adoptés.

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Un total ahurissant de 823 animaux

Pour sortir les animaux de ce lieu insalubre, les sauveteurs ont établi le comptage des Border Collies, des lapins, des pigeons, des chèvres, des cochons, des pintades, des poules, des coqs, des perruches, pour aboutir à la terrible somme de 823. À destination de la vente, ces animaux ont été transférés vers des refuges. Dans le même temps, la gendarmerie en enclenché les poursuites pour « sévices graves ».

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Une « synergie efficace »

Cette opération qui fait suite à un drame évident a été permise par un travail collectif, rappelait Raphaël Micillino qui précise : « Il a fallu des véhicules de transports, plus de vingt pour dispatcher les animaux, la SPA a été particulièrement active sur cet aspect logistique, la gendarmerie a été en appui sur le volet judiciaire ».

Répartis dans plus de 50 refuges à travers le pays, les centaines d’animaux sont voués à s’apaiser et à pouvoir se reconstruire après avoir évolué dans des conditions indignes.