Trop petit pour pousser la porte, ce perroquet attend patiemment que son ami chien fasse le travail à sa place (vidéo)

Dans leur maison, Brody, Mars et les autres animaux cohabitent harmonieusement. Certains ont même créé des liens privilégiés et s’entraident au quotidien. Il arrive aussi que les uns profitent des compétences des autres, comme le perroquet du foyer lorsqu’il a besoin de quelque chose.

Brody, un perroquet, vit avec d’autres oiseaux et animaux dans ce qui ressemble à la maison du bonheur. L’oiseau s’est fait sa place parmi les habitants et a même tissé un lien privilégié avec Mars, le Shih Tzu de la famille. Néanmoins, même s’il adore son ami canin, il lui arrive de l’utiliser pour arriver à ses fins, comme lorsqu’il veut entrer dans une pièce.

Brody ne donne pas encore d’ordre à Mars, bien qu’il lui arrive d’être très bavard. Il n’a toutefois pas besoin de parler pour se faire comprendre ou obtenir ce qu’il souhaite, car il est très malin. Grâce à son sens de l’observation et à sa perspicacité, il lui suffit d’être au bon endroit, au bon moment.

@brody.and.the.flo / TikTok

Un oiseau opportuniste

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Pethelpful , les internautes ont découvert les manigances de Brody à travers un exemple concret. Le perroquet souhaitait rejoindre sa propriétaire, qui se trouvait dans son bureau. Problème, avec ses ailes, impossible d’ouvrir la porte de la pièce. Il était aussi difficile de la pousser avec son petit gabarit.

Alors, comme à son habitude, Brody est resté devant la porte, attirant Mars et attendant que ce dernier l’ouvre pour lui. Et en effet, dès que le chien est entré dans la pièce, l’oiseau l’a suivi, ravi d’avoir obtenu un passage : « Il ne peut pas voler quand la porte est fermée, alors il attend par terre jusqu'à ce que mon chien lui ouvre la porte », précisait la maîtresse des animaux.

A lire aussi : Ce propriétaire tente d’imiter les moindres faits et gestes de son chien, mais doit faire face à sa mine perplexe voire déconcertée (vidéo)

Pour certains internautes, Brody se sert un peu des capacités physiques de son ami et pour d’autres, il s’agit ni plus ni moins d’une situation d’entraide : « Le travail d’équipe permet de réaliser les rêves », plaisantait une personne.