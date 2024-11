Une chienne ouvre la porte de la maison pour s'échapper et invite les chats de la famille à la suivre mais des voisines bienveillantes interviennent à temps (vidéo)

Une propriétaire canin du Tennessee était loin de s’imaginer que sa chienne avait appris à ouvrir la porte de la maison. Elle ne s’attendait pas non plus à ce que cette dernière cherche à faire participer les chats de la famille à son projet d’escapade. C’est en découvrant les images enregistrées par son visiophone qu’elle s’en est rendu compte.

Même en oubliant de verrouiller sa porte, on ne s’attend pas spécialement à ce que son chien parvienne à l’ouvrir. C’est pourtant ce qui s’est passé récemment pour une propriétaire qui est restée sans voix en découvrant la scène capturée par son visiophone.

Kelly, alias « @ceallach330 » sur Tiktok, est originaire de New York, mais elle vit dans le Tennessee. Elle a partagé le 23 octobre 2023 sur le réseau social une vidéo surprenante enregistrée par sa caméra de sonnette, celle de la tentative d’évasion de sa chienne et de ses 3 chats.

En fait, la véritable commanditaire de cette brève escapade nocturne est le canidé. Les félins, eux, n’ont fait que la suivre. Fort heureusement, le petit groupe n’est pas allé bien loin. D’une part, car ce sont des chats d’intérieur et qui n’avaient donc pas forcément envie de s’aventurer dehors, encore moins la nuit.

D’autre part, car 2 voisines bienveillantes s’en sont aperçues à temps et sont intervenues rapidement. Elles ont vu la chienne devant la maison et ont compris qu’elle venait de sortir de son propre chef, d’autant plus que la porte était restée ouverte.

Tout le monde est rentré sans faire de vagues !

Les 2 jeunes femmes se sont approchées. La chienne aboyait et remuait la queue tout en adoptant une posture de jeu. En constatant qu’elle était amicale, elles l’ont ramenée chez elle et ont refermé la porte.

Kelly était autant surprise par la fugue éphémère de ses animaux de compagnie que touchée par la gentillesse de ses voisines.

La vidéo qu’elle a partagée sur TikTok a généré des centaines de milliers de vues et est relayée par Newsweek. La voici :

A lire aussi : Après 215 jours à attendre au refuge, un gentil chien avait fini par perdre le sourire jusqu’à ce qu’une famille décide enfin de l’adopter (vidéo)