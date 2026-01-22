Affamé et affaibli, ce chien décide de changer son destin en s’infiltrant dans le jardin d’une bénévole

Affamé et affaibli. C’est dans cet état dramatique que Shadow a été repéré sur l’île de La Réunion. Heureusement, le va-nu-pattes a fait une rencontre salvatrice, qui lui a permis de faire ses adieux à la rue. Placé en famille d’accueil à Bollène (Vaucluse) à la suite de son sauvetage, ce chien magnifique attend désormais les adoptants de ses rêves.

Sur l’île de La Réunion, les canidés errent en masse à cause des nombreux abandons, du manque de stérilisation et de la sensibilisation insuffisante auprès de la population locale.

« Des milliers de chiens errent dans les rues, les ravines ou les champs, exposés à la faim, aux maladies, aux accidents et à la maltraitance, explique l’association Sans colliers sur Animaux.fr, beaucoup naissent dans la rue, vivent dans la rue… et y meurent, sans jamais connaître la douceur d’un foyer. »

Parmi les rescapés de cet enfer, il y a Shadow. L’ex-va-nu-pattes a connu des moments de grande souffrance. Affamé et affaibli, il n’aurait jamais survécu sans l’aide d’un cœur bienveillant.

« Shadow a été retrouvé mourant, indiquent ses bienfaiteurs, […] il a décidé de changer le destin en s’infiltrant dans le jardin d’une bénévole. Il s’est accroché à la vie, et quelqu’un a tendu la main au bon moment. »

« C’est le genre de chien qui vous regarde comme si vous étiez son monde entier »

À l’heure actuelle, Shadow se trouve à Bollène (84), en famille d’accueil. Après avoir traversé des épreuves terribles, le rescapé découvre une vie de sécurité et de confort. Pour la première fois, il sait ce que signifie « être aimé ».

Comme le soulignent les membres de l’association, c’est « un jeune chien débordant de vie. Très joueur, énergique, toujours prêt à partir à l’aventure, mais aussi à venir se blottir contre vous pour un méga câlin ».

« Shadow aime profondément l’humain. Il cherche le contact, la présence, l’affection, ajoute l’organisation, c’est le genre de chien qui vous regarde comme si vous étiez son monde entier. »

Vous pouvez adopter Shadow !

Naguère tellement affaibli par son quotidien de misère, Shadow est désormais « un athlète avec une âme de bébé, beaucoup d’énergie, un besoin de dépenses physiques et mentales ». L’association Sans colliers lui cherche un foyer avec un jardin, et précise qu’il ne s’entend pas avec les chats.

« Il a besoin d’une famille présente et investie, capable de répondre à ses besoins de Husky (dépenses physiques et mentales), ajoute-t-elle, en échange il vous offrira une loyauté sans faille, une énergie communicative, des câlins à volonté et une belle vie sans routine. »

Si votre style de vie correspond à ses besoins et que vous êtes prêt à vous engager sérieusement pour ce chien qui « montre chaque jour à quel point il est affectueux et attachant », n’hésitez pas à contacter l’association Sans colliers pour l’adopter.

