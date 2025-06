Traqué dans les bois, ce motard fugitif tombe nez à nez avec un chien policier plus rapide que lui

????Pursuit of a suspected cloned motorcycle driving dangerously in Totnes before it was found dumped nearby ….Saka arrived tracking from the bike into woodland to the male who broke from his hiding place trying to outrun Saka but quickly found out four legs are faster than two???? pic.twitter.com/LtQkYADlz3

A lire aussi : Après trois retours déchirants au refuge, cette chienne a enfin trouvé celui qui n’allait plus jamais la quitter grâce à une vidéo