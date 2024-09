Un chien héros protège des enfants d’un homme dangereux qui s’est introduit dans leur jardin

S’il y a bien quelque chose que l’on ne peut pas retirer à Oslo, c’est sa loyauté envers ses proches. C’est également son courage, puisqu’il n’a pas hésité à montrer les crocs pour protéger ceux qu’il aimait le plus au monde quand une menace s’est présentée.

En Australie et plus précisément à Brookfield, dans la banlieue de Melbourne, un homme en fuite a fait irruption sur une propriété pendant que les enfants jouaient dans le jardin. En le voyant, cela n’a fait qu’un tour dans la tête d’Oslo, le Staffordshire Bull Terrier de la maison. Lequel s’est mis à pourchasser l’intrus pour protéger sa famille.

Cette dernière a été mêlée contre son gré dans une histoire de violence qui avait commencé quelques minutes plus tôt dans une gare locale. Aux environs de 17 heures, une bagarre a éclaté à cet endroit et a pris de grandes proportions puisqu’une machette a été brandie.

Selon les informations relayées par le Daily Mail, un adolescent de 17 ans aurait été agressé par un groupe de 4 personnes, dont l’une d’elles a pris la fuite. Pendant sa cavale, le suspect de 24 ans a escaladé plusieurs clôtures jusqu’à se retrouver dans le jardin d’Oslo.

Le chien lui a réservé un accueil musclé

Des enfants jouaient tranquillement dehors quand l’individu est apparu. Il avait prévu de s’enfuir par la cour arrière pour poursuivre sa course effrénée, mais Oslo ne comptait pas le laisser s’en tirer si facilement. L’homme avait empiété sur son territoire et représentait une menace pour ses proches. Alors, le chien s’est mis à le poursuivre et l’a mordu à plusieurs reprises.

Attaqué par le quadrupède, l’individu n’a eu d’autres choix que de freiner sa course et a même fini par s’arrêter, ce qui a permis aux policiers à ses trousses de l’interpeller. Il a été conduit au poste de police dans le cadre de l’enquête, qui suit toujours son cours.

De son côté, Oslo a été chaleureusement félicité par ses propriétaires avec des câlins et une bonne friandise : « Il aurait pu se cacher dans notre jardin et les enfants auraient pu le voir, mais Oslo l'a poursuivi et nous étions heureux qu'il les ait gardés en sécurité » partageait l’un des parents. La boule de poils a aussi reçu de nombreux messages positifs sur les réseaux sociaux pour son acte de bravoure.