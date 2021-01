Un chien stoppe un motard sur la route pour sauver la vie d'un nouveau-né abandonné à l'arrière d'une décharge

En alertant un motard, un chien que tout le monde croyait errant a attiré son attention vers l’endroit où se trouvait un nouveau-né abandonné. Une action héroïque grâce à laquelle le bébé a été sauvé. L’animal a été récompensé.

Le 24 décembre dernier, Junrell Fuentes Revilla, 36 ans, passait à moto par la municipalité de Sibonga, dans la province de Cebu aux Philippines, quand un chien l’a interpellé.

Semblant très agité, le canidé le regardait fixement et aboyait de manière insistante, ce qui a fortement intrigué le motard. Ce dernier a alors décidé de le suivre. Le chien l’a ainsi guidé vers un terrain abandonné et recouvert d’herbe, à proximité de la décharge. C’est là que Revilla a découvert un nouveau-né, comme le rapporte Cebu Daily News.

La fillette était enveloppée dans une serviette de bain. Elle avait encore son cordon ombilical et son placenta. Sans perdre un instant, le motard l’a emmenée à l’hôpital le plus proche, où le bébé miraculé a été pris en charge et sauvé.

Par la suite, l’ONG locale Hope for Strays s’est lancée à la recherche du chien qu’elle croyait errant. Elle a fini par le localiser et s’est rendu compte que le brave avait une famille, celle d’un dénommé Kuya Lyndon Olingay. Le chien s’appelle Blacky et est âgé de 18 mois.

Bien que vivant dans une grande pauvreté, ses propriétaires prennent bien soin du héros du jour et de leurs 9 autres chiens.

Blacky et sa famille ont été récompensés par Hope for Strays et l’organisation Pawssion Project, qui leur ont fourni nourriture, produits du quotidien, jouets pour les enfants et une somme d’argent.

