Transformé par l’amour, un chien des rues devient méconnaissable et commence une nouvelle vie à des milliers de kilomètres de chez lui (vidéo)

Il avait tout d’un “fantôme” des rues : le regard fuyant, le corps maigre et recouvert d’un épais manteau de poils sales et emmêlés... En Thaïlande, Shaggy errait sans espoir, invisible aux yeux de tous, jusqu’au jour où une main bienveillante s’est tendue vers lui.

Originaire d’Irlande et établi en Thaïlande, Niall Harbison consacre désormais sa vie à porter secours aux animaux en détresse dans son pays d’adoption. Une mission qui lui tient à cœur et qu’il mène avec toute l’équipe de Happy Doggo, l’association qu’il a fondée. Grâce à cette organisation, de nombreux chiens errants, abandonnés et maltraités ont eu droit à un nouveau départ. Nous avions d’ailleurs relaté plusieurs de ces sauvetages, dont ceux d’une chienne appelée Hope et de son congénère répondant au nom de Leo.

Plus récemment, c’est un autre canidé ayant vécu dans l’incertitude, la peur et les privations qui a vu son existence changer du tout au tout grâce à Happy Doggo. Il a été appelé Shaggy depuis sa prise en charge par l’association.

Shaggy errait donc dans les rues de la Thaïlande et avait grand besoin de soins. Son pelage était en très mauvais état et il se méfiait des humains. Il ne s’est d’ailleurs pas laissé faire au moment de sa capture. Extrêmement agité, il sautait dans tous les sens, tirait sur la laisse et la mordait pour essayer de se libérer.



Happy Doggo / Instagram

Le malheureux chien était encore “terrifié, brisé et invisible”, peut-on lire dans la vidéo racontant son sauvetage, postée sur le compte Instagram de l’association et relayée par DogTime .

Emmené au refuge, il a été dûment examiné par les vétérinaires. Shaggy était infesté de puces et de tiques. Les bénévoles ont ensuite dû le raser pour le débarrasser de cette grande quantité de poils sales et emmêlés qui l’accablait. Il a également été traité contre les parasites.



Happy Doggo / Instagram

“Chaque chien mérite cette chance”

Soigné et choyé, le chien se sentait beaucoup mieux et a fini par se détendre, comprenant qu’il était entre de bonnes mains.

Ce n’est pas tout, puisque Shaggy a été adopté par une famille américaine. Il a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison avec jardin et piscine aux Etats-Unis.



Happy Doggo / Instagram

Sa vie actuelle n’a absolument rien à avoir avec celle qu’il connaissait jusqu’à l’intervention de Happy Doggo. Il est aujourd’hui en bonne santé, heureux, épanoui et aimé. Il profite d’agréables promenades quotidiennes, déguste de savoureuses friandises et accompagne même ses humains lorsqu’ils font leurs courses.



Happy Doggo / Instagram

“Chaque chien mérite cette chance. On t'aime, Shaggy”, peut-on lire dans la légende de la vidéo, que voici :

