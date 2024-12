Depuis l’amputation de sa patte, qui ne tenait qu’à un fil, Leo est un tout autre chien (vidéo)

Niall Harbison est un sauveteur réputé en Thaïlande. Il a décidé de consacrer sa vie à prendre soin des chiens errants, qu’il nourrit la plupart du temps. Mais son rôle ne s’arrête pas là, puisqu’il fournit également des soins médicaux à ceux qui en ont besoin, comme Leo.

Ce dernier vivait dans la rue comme de nombreux chiens du pays. Quand Niall l’a remarqué pour la première fois, il n’a pas pu ignorer la blessure qu’il trainait sur sa patte avant gauche. Laquelle s’était rompue et pendait comme si plus rien ne la retenait.

@niall.harbison / Instagram

Il a enchaîné les opérations

Pendant plusieurs semaines, Niall et son équipe ont tenté de sauver son membre de diverses façons. Le canidé a subi plusieurs interventions chirurgicales, jusqu’à ce que les vétérinaires se fassent une raison. La blessure était trop importante pour être réparée et il était désormais nécessaire d’amputer Leo.

Ce dernier est passé sur la table d’opération et tout s’est bien passé. Plus encore, il s’est étonnement bien rétabli et Niall a compris qu’il avait pris la bonne décision : « Nous avons tout essayé [...], mais finalement, c'est l'opération complète qui était nécessaire. Il est facile de regarder maintenant et de dire que nous aurions dû le faire au début, mais nous voulions donner à Leo toutes les chances possibles », écrivait le sauveteur sur Instagram.

Un nouveau chien

Leo a dû réapprendre à marcher avec son nouveau corps. Ses bienfaiteurs l’ont soutenu et l’ont encouragé. Le canidé ne manquait pas de détermination et s’est finalement relevé de cette épreuve, plus fort que jamais. Après plusieurs mois de réadaptation, il s’est remis à courir et à profiter de la vie : « Je n'ai jamais vu Leo Messi aussi heureux que ces derniers jours [...] cela a changé sa vie pour le mieux. Il court à nouveau et sourit à nouveau » affirmait Niall.

Leo est en bonne voie de guérison. Il pourra bientôt passer des journées entières à vagabonder avec ses congénères comme il aime tant le faire !

