2 Bichons Frisés inséparables cherchent ensemble une nouvelle famille depuis leur abandon

Elles ont passé toute leur vie côte à côte et ne peuvent imaginer l’une sans l’autre. Irishka et Ilona, 2 adorables chiennes de 12 ans, espèrent aujourd’hui trouver une nouvelle famille prête à les accueillir ensemble.

Le refuge SPA de Compiègne, dans l’Oise, est à la recherche d’une famille aimante 2 de ses pensionnaires qui ont besoin de rester ensemble et de prendre un nouveau départ, rapportait Actu Oise . L’association de protection animale a lancé un “SOS” dans ce sens via sa page Facebook.

Les chiennes en question répondent aux noms d’Irishka et Ilona, et sont de race Bichon à poil frisé. Âgées de 12 ans, elles avaient récemment été admises par la structure d’accueil picarde car leur propriétaire n’était plus en mesure de les garder. En fait, elles avaient de plus en plus de mal à supporter leur cadre de vie. Leur maître vivant dans un bateau, “le bruit du moteur et les vibrations les stressaient énormément, les rendant très anxieuses”, peut-on lire dans la publication Facebook du refuge SPA de Compiègne.

Irishka et Ilona vivent ensemble depuis leur naissance. “Elles sont fusionnelles et inséparables”, poursuit l’auteur du post. L’équipe du refuge est donc à la recherche d’une “une adoption conjointe, pour qu’elles puissent continuer à partager leur vie côte à côte”.



La SPA - Refuge de Compiègne / Facebook

Irishka et Ilona sont décrites comme “douces, calmes et très affectueuses”. Le refuge SPA de Compiègne ajoute que ces chiennes “adorent la présence humaine et les moments de tendresse”.

A lire aussi : Endormie avec sa famille, cette chienne a flairé la fumée avant tout le monde et leur a sauvé la vie

Tendresse et toilettage régulier

Le foyer idéal pour ce duo adorable et complice ? En réalité, elles peuvent s’adapter quasiment à tous les environnements, maison comme appartement, tant qu’elles se sentent en sécurité, entourées et reçoivent le soin dont elles ont besoin, en particulier en ce qui concerne leur pelage. “Un toilettage fréquent est indispensable pour leur confort et leur bien-être“, rappelle, en effet, le refuge.

Irishka et Ilona s’entendent avec leurs congénères, tolèrent les chats et peuvent cohabiter avec des enfants ayant appris à respecter les animaux.

“Elles méritent de terminer leur vie choyées et aimées, dans un foyer doux et stable”, conclut la SPA de Compiègne.