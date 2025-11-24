Tout un village se mobilise pour secourir 7 chiens abandonnés après avoir été utilisés pour la reproduction

Victimes d’abandon après une vie d’exploitation, des chiens ont été retrouvés seuls et désespérés. Grâce à la vigilance et à la bienveillance des habitants, ces animaux ont pu être secourus et sont désormais entre de bonnes mains. Une histoire qui illustre, une fois de plus, la cruauté de certains élevages intensifs, mais aussi la force de la solidarité humaine.

Ont-ils été abandonnés après avoir été utilisés comme reproducteurs ? C’est ce dont les forces de l’ordre sont convaincues au sujet de plusieurs chiens récemment découverts et recueillis par les habitants d’une commune rurale du sud-est de l’Angleterre. Une information révélée par la page Facebook de la police de la région de la vallée de la Tamise (Thames Valley Police), secteur de South Oxon and Vale of White Horse (Oxfordshire du Sud et vallée de White Horse).

Au total, ce sont 7 chiens qui étaient livrés à eux-mêmes en pleine campagne de l’Oxfordshire. D’après la photo partagée sur le réseau social, il s’agit probablement de Pointers Anglais. Tout porte à croire qu’ils proviennent d’une structure d’élevage intensif, que l’on appelle également “usine à chiots”.



TVP South Oxon and Vale of White Horse / Facebook

La rapidité d’action et la compassion dont les membres de la communauté locale ont fait preuve ont permis aux canidés de renouer avec l’espoir. Les habitants les ont, effectivement, rassemblés et mis en sécurité jusqu’à l’arrivée des policiers de l’unité de proximité de la Thames Valley Police.

Les agents ont ensuite emmené les chiens à la clinique vétérinaire, où ils ont été examinés, avant de les confier à un refuge.

“Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés”

“Ils ont maintenant été transférés dans un lieu sûr, où des vétérinaires les examinent et leur offrent la chance de commencer une nouvelle vie, faite d’amour et de sécurité”, apprend-on via le post Facebook en question, que relaie la BBC . Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés. Vous avez vraiment fait la différence.”

Grâce à l’intervention rapide des habitants et des autorités, ces chiens ont désormais une seconde chance. Leur histoire rappelle à quel point la vigilance du public et le travail des refuges sont essentiels pour lutter contre les dérives de l’élevage intensif. Espérons qu’elle servira à sensibiliser davantage sur le sort de ces animaux souvent victimes de l’indifférence, et qu’elle ouvrira la voie à une vie enfin paisible pour ces rescapés.