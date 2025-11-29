« Tout le monde était sous le choc », alors que tout espoir semblait perdu, l'équipe du refuge découvre une chienne paralysée debout devant son box (vidéo)

Pickle était dans un état de santé lamentable lorsqu’elle a été secourue par des bienfaiteurs. La chienne était rigide, silencieuse et inerte. En d’autres termes, elle était paralysée de tout son corps et une maladie lui a été diagnostiquée. Personne ne savait si elle pourrait remarcher un jour, puis l’expertise du vétérinaire ainsi que la bienveillance de ses sauveteurs ont fait des miracles.

Pickle et sa fratrie ont été sauvés dans l’Ohio, aux États-Unis, par des bienfaiteurs. Si ses frères et sœurs ont pu être rapidement placés à l’adoption, cela n’a pas été son cas. La chienne, transférée au refuge de la Société protectrice des animaux du Grand Dayton, a suscité l’inquiétude du personnel, car elle était paralysée. Toutefois, personne ne l’a laissé tomber et quelques jours plus tard, un petit miracle s’est produit.

Holly Renee, membre du refuge, a fait mention de l’état du canidé à son arrivée dans une interview accordée à Newsweek : « Les autres chiens étaient en bonne santé, mais Pickle était incapable de bouger, d'aboyer ou de manger », racontait-elle. En effet, la pauvre femelle était la seule de sa fratrie dans un état critique et il était difficile de savoir ce qui lui était arrivé.

@hollyreneeb / TikTok

Un diagnostic posé

Outre son passé, ses bienfaiteurs ont décidé de se concentrer sur son présent, car il était urgent de l’aider. L’animal a passé une batterie de tests et un diagnostic de tétanos, maladie potentiellement mortelle pour les chiens, lui a été posé : « Elle souffrait d'un tétanos sévère, d'une raideur et d'une rigidité musculaires généralisées, et avait des difficultés à avaler », précisait Holly.

Même si les conclusions du vétérinaire étaient inquiétantes, les sauveteurs savaient désormais ce qui provoquait son mauvais état de santé et pouvaient prendre soin d’elle comme il le fallait. Pickle a bénéficié d’un traitement adapté, de soins annexes et de beaucoup d’attention de la part des membres de l’association. Ceux-ci nourrissaient fortement l’espoir de la voir se rétablir sans trop savoir de quoi demain allait être fait.

Puis, un jour, ils ont été témoins d’une situation absolument rassurante : Pickle s’est levée toute seule ! La chienne avait toujours eu besoin d’assistance jusqu’à ce moment pour se déplacer, alors il s’agissait d’un grand événement : « Tout le monde était sous le choc car, un matin, elle est sortie de son chenil, et, évidemment, nous étions tous très émus », rapportait Holly. Laquelle a compris que Pickle s’en sortirait.

A lire aussi : Cette petite femelle Labrador apprend à fermer la porte de sa cage et profite de l’occasion pour piéger le chat de la famille (vidéo)

#recovery #dogsoftiktok #adoptdontshop #shelterdogs ? original sound - Nostalgia Library @hollyreneeb This is a story about a girl named Pickle. Pickle was brought in by our humane agent with a severe case of tetanus. She came in unable to walk, unable to chew, unable to bark - she could only lay there, covered in her own bodily fluids. We had to take shifts to move her, syringe feed her, medicate her, bathe her, and I would drag her around in a wagon, so she could at least watch us work. Slowly but surely, she improved. Now, a month later, she’s able to run, jump, chow down on any food she can get her paws on, and she can finally bark. Boy, she loves to bark. ???????? #tetanus

La pluie, puis le beau temps

Elle ne s’était pas trompée parce qu'à partir de ce moment, les progrès du toutou se sont enchaînés. Il a recommencé à aboyer, marcher, puis s’est remis à courir. La chienne avait retrouvé sa mobilité et sa joie de vivre. Et puisqu’un bonheur n’arrive jamais seul, Holly est officiellement devenue sa propriétaire après avoir décidé de l’adopter : « Je l’ai emmenée à la maison quelques jours, et c’était comme si elle était faite pour être ma chienne », assurait-elle. Elle continuera de prendre soin d'elle pour le restant de ses jours.