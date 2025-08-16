Désespérée de ne plus pouvoir aider son chien paralysé, une femme fait la rencontre d'une femme qui va changer la vie de son toutou grâce à la luminothérapie

Kara a un lien fort et unique avec son chien, Marley. Elle l’a sauvé de la rue et lui a offert une belle vie. Le quotidien des amis a toutefois basculé du jour au lendemain, quand la santé du toutou s’est dégradée. Il s’est retrouvé paralysé et aucun traitement ne semblait fonctionner, jusqu’à ce qu’une inconnue fournisse un précieux conseil à sa propriétaire.

Il y a plusieurs années, dans les rues de New Bedford (Massachusetts, États-Unis), Kara a croisé le chemin de Marley, un chien errant, et lui a offert une seconde chance dans la vie. Le destin a frappé une seconde fois lorsque le quadrupède est tombé malade et qu’une inconnue est venue à sa rencontre. Les recommandations de celle-ci ont changé le quotidien du duo, autrefois entaché par la maladie.

Quand Kara a rencontré Marley pour la première fois, il n’avait nulle part où aller ni personne sur qui compter. La bienfaitrice lui a offert un toit et une famille, mais aussi un quotidien bien rempli. Elle aimait particulièrement l’emmener en balade, car le toutou était très dynamique, rapportait WJHL 11 . Les 2 marchaient alors sur de longues distances, puis tout a changé du jour au lendemain.

EquiSol / Facebook

Une maladie dévastatrice

Tandis qu’il était de sortie avec sa maîtresse, Marley s’est effondré et n’a plus été capable de se relever ensuite. Il s’est retrouvé paralysé, ce qui a été un véritable coup dur pour lui et son humaine. Cette dernière l’a alors emmené voir une multitude de spécialistes et le pauvre chien a passé des montagnes d’examens. Il a reçu des traitements divers et variés, mais rien n’y faisait : il ne pouvait plus marcher.

Kara a d’abord pensé qu’il ne retrouverait plus jamais sa mobilité, jusqu’à ce qu’elle fasse une rencontre fatidique sur une plage. Tandis qu’elle promenait Marley dans son fauteuil adapté, elle a croisé une femme nommée Kelly et les 2 se sont mises à discuter. La dame, qui s'occupe notamment de chevaux blessés, lui a alors parlé de ses couvertures de luminothérapie qui ont aidé le chien d’un proche à retrouver l’usage de ses pattes.

A lire aussi : Un groupe d'étudiants conçoit un harnais hi-tech facilitant la vie des chiens aveugles

Puisque Kara avait déjà tout testé, mais qu’elle gardait toujours un peu d’espoir, elle a décidé de lui faire confiance et lui en a acheté une ultérieurement. Après quelques jours d’utilisation, les 4 membres du toutou, qui étaient recroquevillés jusqu’à présent, ont commencé à s'étendre. Marley est même parvenu à se tenir debout et, au bout d'un certain temps, à marcher seul, ce qu’il n’avait pas pu faire depuis un an.

Depuis la première utilisation de la couverture thérapeutique, la mobilité du toutou s’est nettement améliorée. Pour Kara, la rencontre avec cette inconnue a totalement transformé son quotidien et celui de son chien : « Rencontrer Kelly ce jour-là était le destin [...] Cela a changé notre vie à tous les 2 », partageait-elle. Elle a ajouté que le toutou n’avait jamais régressé depuis qu’il utilise l’accessoire.