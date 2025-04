Cloué au sol par le tétanos, ce Border Collie reprend vie grâce à l’amour indéfectible des enfants de la famille

Bruce a changé d’attitude d’une heure à l’autre. Lui qui était d’ordinaire très éveillé s’est raidi, au point de ne plus pouvoir bouger. Ses maîtresses ont pris la route de clinique vétérinaire et le diagnostic est tombé : il s’agissait du tétanos. Durant 14 jours, le Border Collie s’est battu pour survivre et pour pouvoir retrouver ses proches.

L’équipe de la clinique de Manchester (Royaume Uni), a salué le courage de ce Border Collie touché par cette maladie plutôt rare qu’est le tétanos. Le chien aura passé 14 jours en soins intensifs pour se remettre de cette grave infection, qui aurait pu être à l’origine de sa fin de vie. Lucy, Lottie et Jack, ses petits humains, ont œuvré pour soutenir leur meilleur ami.

« C’est la vitesse du déclin qui est l’une des choses les plus effrayantes »

Sonja Junge, sa compagne et ses enfants âgés de 15 et 7 ans, peinent à se souvenir du déroulement exact des faits, expliquait Vets Now. La tête de Bruce aurait cogné un lampadaire, puis tout est allé très vite en 2 jours à peine. D’une minute à l’autre, il n’a plus été en capacité de bouger. Ses maîtresses se sont rendues aux urgences, dans l’espoir d’apporter des soins à leur chien et d’obtenir une explication sur ce basculement.

Bien pris en charge, le chien a rapidement été diagnostiqué. L’équipe médicale a identifié que Bruce avait contracté le tétanos, une infection due à une bactérie se retrouvant dans le système nerveux. Le Border Collie a immédiatement été accompagné par physiothérapie pour ses muscles, nourri par sonde alimentaire et mis sous sonde urinaire et traitement médicamenteux.

Vets Now

Des enfants « déterminés à aider »

Très proches de leur animal, les 3 enfants de la famille ont tout de suite compris la gravité de la situation. Par le biais d’une vente de gâteaux, ils sont parvenus à récolter une somme supplémentaire pour régler les coûts de l’hospitalisation. Sonja et sa conjointe indiquait : « Nous pensions simplement que nous leur devions, ainsi qu’à Bruce, de tout essayer pour le sauver ».

Vets Now

« Il était très raide sur ses jambes et il avait l’air maigre »

À la sortie de ses 2 semaines d’hospitalisation, Bruce était encore faible. Accueilli comme un roi dans sa maison, avec une banderole confectionnée par les enfants, il a tout de suite repris ses marques dans son quotidien tant aimé. Ses maîtresses témoignaient qu’il avait déjà repris du poids et est accompagné au mieux dans ses soins grâce à ses petits humains qui réconfortent ses muscles à l’aide de peluches chaudes passant au micro-ondes.