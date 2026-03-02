« Grand jour pour les petits bébés ! », un père d’accueil rassure ses chiots en prenant leur premier bain avec eux (vidéo)

Dans la joyeuse maison des Moriarty, les animaux sont rois. Hébergeant actuellement 2 chiots Labrador chocolat en famille d’accueil en plus de leurs compagnons à 4 pattes, la famille a récemment vécu une grande première : le tout premier bain de ces bébés. Un moment un peu effrayant que le papa a su transformer en tendre parenthèse en entrant dans la baignoire avec eux pour les rassurer.

Monter les escaliers, sortir pour la première fois… tout peut rapidement devenir effrayant pour un chiot. Mais rien ne semble aussi impressionnant que le premier bain, et ces 2 adorables bébés Labrador chocolat en ont fait l’expérience. Actuellement en famille d’accueil chez les Moriarty, les 2 boules de poils apeurées ont heureusement pu compter sur un allié de taille pour les rassurer.

Le défi du premier bain

Le premier bain peut être un véritable défi pour les chiots, mais ces 2 frères l’ont affronté avec courage grâce à leur père adoptif. Dans une vidéo TikTok relayée par Parade Pets, on découvre jusqu’où ce papa dévoué est prêt à aller pour que ces petits toutous se sentent en sécurité. On le voit ainsi les porter jusqu’à la baignoire, puis se plonger avec eux dans l’eau peu profonde pour les réconforter.

© @imbluethesiberiann / TikTok

Grâce à cette présence apaisante, les petits se détendent rapidement. Ils se laissent gentiment shampouiner et savourent même le moment, surtout lorsqu’ils finissent enveloppés dans une serviette chaude en sortant du bain !

Une famille d’accueil pleine de joie et d’amour

Avant de rejoindre leur famille pour toujours, ces 2 adorables chiots de 4 semaines ont eu la chance d’être accueillis par la famille Moriarty, déjà composée de 4 chiens et 2 chats. Conscients que les petits avaient passé leurs premières semaines à l’extérieur par un froid glacial, ils leur ont tout naturellement offert de la chaleur et de l''affection.

Dans cette maison tourbillonnante, les petits Labradors ne risquent pas s’ennuyer : Maverick, l’un des Golden Retrievers cherche toujours à grignoter, tandis que Bower s’amuse à sauter sur l’arbre à chat ou malmener les meubles au fil de ses jeux. Au milieu de ce joyeux chaos, la vie quotidienne chez les Moriarty est remplie de rires et de tendresse.

© @imbluethesiberiann / TikTok

Ce quotidien animé montre combien les familles d’accueil jouent un rôle essentiel. Elles offrent aux chiots non seulement de la sécurité et de l’affection, mais aussi l’apprentissage de la socialisation, leur donnant ainsi toutes les chances de s’épanouir dans leur futur foyer.