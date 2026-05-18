Un chien errant se présente sur le rebord d’une fenêtre, et séduit instantanément la famille qui l’observe (vidéo)

Ayant décidé de mettre fin à sa vie d’errance, Chewy s’est installé sur le rebord de la fenêtre d’une maison qu’il ne connaissait pas, et a fini par être adopté comme un membre à part entière du foyer. Les débuts du chien dans la propriété ont été timides, mais rapidement, grâce au soutien de sa famille aimante, il a beaucoup évolué.

Il est difficile de croire que Chewy soit arrivé auprès de cette famille par hasard. Il est très probable que celle-ci ait été choisi pour sa bienveillance. Parade Pets a raconté son histoire, et a partagé la vidéo publiée sur Instagram qui a fait connaître le parcours du chien.

@syattfitness / Instagram

Une approche timide

Lorsque le chien s’est installé sur le rebord de la fenêtre, il était encore très craintif. Il manifestait son envie d’aller à la rencontre de la famille qui se trouvait à l’intérieur de la maison par le regard, mais restait sur la réserve.

Jordan Syatt, son épouse et ses 2 filles ont repéré le chien errant, et ont été séduits par son courage.

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« Ce que l’amour peut faire »

Après avoir nourri le chien, la famille l'a laissé rentrer à l’intérieur. Rapidement intégré, il s’est senti très à l’aise parmi ces humains qui lui ont réservé un très bel accueil. Les petites filles de la famille ont célébré l’arrivée de ce nouvel animal, qui vient tenir compagnie à Curtis, le Golden Retriever du foyer.

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Peu de temps après son arrivée, Chewy s’est transformé à l’occasion d’une séance de toilettage. Débarrassé de ses nœuds, le chien autrefois errant est devenu méconnaissable. La nouvelle apparence de Chewy permet d’admirer sa mine joyeuse. Ses journées sont désormais rythmées par des séances de jeu, des courses sans fin, et évidemment beaucoup d’amour.

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