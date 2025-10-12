Tous les jours, ce chat se glisse dans une boutique pour jouer avec son meilleur ami canin (vidéo)

Lily, la chienne d’une commerçante, l’accompagne au travail chaque jour dans sa boutique de chaussures. Le toutou adore s’y rendre notamment parce qu’il peut rester avec sa maîtresse toute la journée, mais aussi car il sait qu’un ami précieux lui rend visite chaque jour.

La vie est faite de belles rencontres, et pas seulement pour les humains. Les animaux, eux aussi, nouent des liens d’amitié solides avec leurs congénères ou d’autres adorables bêtes. Lily, une femelle Loulou de Poméranie, a croisé le chemin d’un félin qui se baladait souvent dans le quartier. Depuis, ils ont instauré un rendez-vous quotidien qu’ils ne manqueraient pour rien au monde !

Savannah Duardo, une utilisatrice des réseaux sociaux, a été témoin d’une scène absolument adorable tandis qu’elle faisait son shopping dans une boutique de chaussures new yorkaise. Elle a d’abord fait la rencontre de Lily, la chienne de la propriétaire, qui est un peu devenue l’emblème du magasin avec le temps.

@idkmybffsav / TikTok

Des boules de poils inséparables

Ce jour-là, Lily a reçu de la visite, et pas des moindres ! Il ne s’agissait pas d’un client, mais de son meilleur ami, un chat qui vient le voir régulièrement. Tout comme elle, le félin roux accompagne son propriétaire lorsqu’il part travailler dans son établissement. Les animaux se sont rencontrés un jour et depuis, le félin revient quotidiennement.

Lorsqu’ils se retrouvent, Lily est toujours ravie ! Les boules de poils jouent ensemble avec enthousiasme, comme nous pouvons le voir dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Parade Pets . Une scène de vie aussi simple qu’attendrissante mettant en lumière la belle amitié entre un chien et un chat.

A lire aussi : Elle s'attend à ce que son chien lui fasse la fête en rentrant mais il lui rappelle aussitôt qu'elle n'est pas sa personne préférée (vidéo)

De nombreux internautes ont visionné la vidéo et se sont exprimés dans la section des commentaires. Beaucoup ont demandé dans quel endroit se trouvait la boutique pour rencontrer, à leurs tours, le précieux duo. D’autres ont assuré que cette amitié pouvait être adaptée dans un film de Disneyland tant elle est émouvante. Sans le savoir, grâce à leur lien magnifique, Lily et le félin ont donné le sourire à plusieurs milliers de personnes !