La jambe dans le plâtre, elle refuse d'être hospitalisée sans savoir ce qu'est devenu son chien disparu dans le crash

En Espagne, la disparition de Boro, un chien apeuré par un terrible accident de train, a tenu en haleine toute une communauté. Sa maîtresse, blessée et portant un plâtre, n’a jamais baissé les bras, multipliant les appels et les recherches pour le retrouver.

Un chien qui avait disparu après le grave accident de train survenu près d’Adamuz, dans la province de Cordoba en Espagne, a été retrouvé sain et sauf, rapportait El Pais le jeudi 22 janvier. Depuis le lundi 19 janvier, sa fugue avait suscité une grande inquiétude, amplifiée par le traumatisme de l’accident ayant coûté la vie à 45 personnes et fait près de 300 blessés.

La détresse d’une survivante

Parmi les survivants se trouvait Ana García, 26 ans, blessée à la jambe et portant un plâtre depuis. Sa sœur, enceinte, avait quant à elle été hospitalisée en soins intensifs à l’hôpital Reina Sofía de Cordoba. Le chien, croisé Schnauzer / Chien d’eau répondant au nom de Boro, avait voyagé avec elles à bord du train. Désorienté et effrayé par le choc, il s’était enfui dans la nature.

Ana ne savait pas s’il était vivant, ni où il avait pu se réfugier. “Les animaux sont aussi de la famille”, avait-elle confié en larmes, lançant un appel poignant ayant mobilisé de nombreuses personnes.



España, patria querida / Facebook

Une mobilisation exceptionnelle

Rapidement, jusqu’à 200 bénévoles, associations et simples citoyens se sont rendus sur place pour participer aux recherches. Parmi eux figuraient des membres du Partido Animalista de Cordoba, plusieurs organisations de protection animale, ainsi que des volontaires venus de Madrid, Barcelone et d’autres régions.

Des affiches avec la photo du chien ont été placardées dans les commerces locaux.

Des recherches difficiles sur un terrain escarpé

Les recherches se sont poursuivies lundi, mardi et mercredi sur un terrain vaste et accidenté. Le caractère très craintif du chien, accentué par le traumatisme de l’accident, compliquait les efforts des intervenants. Ces derniers ont parcouru les abords des voies ferrées et interrogé les habitants des environs.

En outre, ils avaient besoin du feu vert des autorités pour pénétrer dans la zone de l’accident, où l’enquête se poursuivait pour en identifier les causes.

La coordination a été assurée par le Servicio de Proteccion a la Naturaleza (service de protection de la nature) de la Guardia Civil (gendarmerie), les Bomberos Forestales Solidarios (association de pompiers spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt) et le Plan Infoca, dirigé par Ruben Flores.

Le soulagement

Le mercredi 21 janvier, des traces du chien ont été repérées dans un coupe-feu, puis il a été aperçu sur un terrain agricole du parc de la Sierrezuela, à plusieurs kilomètres du lieu de l’accident. Le lendemain matin, dès 9 heures, les équipes sont revenues avec Ana Garcia et son beau-frère. Peu après, le chien a été retrouvé assis, visiblement en bonne santé, et a reconnu sa maîtresse.

A lire aussi : "Il avait vraiment besoin d’un câlin de sa meilleure amie", une chienne attentionnée reste aux côtés de son meilleur ami canin pendant sa convalescence (vidéo)

Le chien était enfin de retour auprès de sa famille. Pour Ana Garcia, blessée et encore secouée, mais souriante, cela a été un immense soulagement. Un sentiment partagé par tous ceux qui ont participé à ces recherches, ainsi que les nombreux internautes ayant suivi l’histoire un peu partout dans le monde.