Luttant pour sa vie après être tombé dans une fosse septique, ce chien est loin d'imaginer le bonheur qui l'attend après son sauvetage

Alors qu’il était dans une situation qui semblait inextricable, Andy a trouvé sur son chemin des humains prêts à tout pour lui tendre la main. De son sauvetage à sa renaissance auprès d’une famille aimante, le parcours de ce chien est un formidable exemple de résilience.

Les hurlements de détresse d’un chien avaient attiré l’attention d’un habitant d’Orangeburg, en Caroline du Sud (Etats-Unis). Ce dernier était sorti voir ce qui se passait, et avait ainsi découvert, à quelques mètres de sa maison, le canidé en question en très mauvaise posture. Le pauvre animal était tombé dans une vieille fosse septique et seule sa tête était au-dessus de la surface.



Le bon samaritain avait aussitôt appelé le service animalier de la ville, et des agents sont rapidement arrivés sur les lieux. Ils ont pu sortir le chien de l’eau souillée et l’ont emmené au refuge (Orangeburg Animal Shelter), qui a lancé un appel à l’aide à son sujet. Il a été vu par l’association Labor of Love Transport Rescue, et celle-ci lui a trouvé une famille d’accueil, celle d’Andrea Roubal.



Ses bienfaiteurs l’ont appelé Andy, d’après le personnage d’Andy Dufresne caractérisé par sa résilience dans “Les Evadés”.

Le chien a eu droit à plusieurs bains qui l’ont débarrassé de cette terrible odeur qui s’accrochait à son pelage.

“Il a su qu'il était en sécurité dès qu'il a franchi le seuil de notre maison, raconte Andrea Roubal à The Dodo . On pouvait voir qu'il était soulagé lorsqu'il a mangé et s'est immédiatement endormi. Il a dormi pendant des jours avec des interruptions sporadiques pour prendre ses repas et faire ses besoins.”

“Finalement, le vrai Andy, l’amuseur doux et joyeux, s’est substitué au garçon épuisé et triste qu’il était”, poursuit-elle.



Il était grand temps pour le rescapé d’être proposé à l’adoption, et il n’a pas eu à attendre longtemps de découvrir sa maison pour toujours. “Cela a été le coup de foudre”, dit celle qui est devenue sa propriétaire en découvrant ses photos et son histoire.

“La joie qu'il apporte est indescriptible”

Quelques mois plus tard, elle a adopté un autre chien appelé Ellis et qui est rapidement devenu son meilleur ami.



“Avec Ellis à ses côtés et grâce à notre entraînement continu, la confiance d'Andy s'est épanouie, indique sa maîtresse. A tel point qu'il rend régulièrement visite aux résidents de notre maison de retraite locale. Il s'assoit patiemment, prend les friandises avec douceur et accepte les caresses de tous les résidents. La joie qu'il leur apporte est indescriptible.”

3 ans après son sauvetage inespéré, Andy coule des jours heureux et est une source d’inspiration pour tous ceux qui le rencontrent.

“Andy aurait pu se résigner à son sort et disparaître. Au lieu de cela, il s'est battu pour survivre… Sa détermination et sa persévérance sont des qualités dont nous devrions tous nous souvenir“, conclut Andrea Roubal.