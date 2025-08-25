Abandonné à 12 ans, cet adorable papy chien effectue un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour trouver son foyer définitif

Chaque année, des centaines de milliers d’animaux sont abandonnés par l’humain, aux 4 coins du monde. Parmi eux, les chiens âgés ou malades sont ceux qui ont le moins de chances d’être adoptés. Alors quand Elliott , un adorable Bouvier Australien de 12 ans est arrivé au centre animalier du comté de Wake, il a fallu multiplier les appels à l’aide sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce que…

À 12 ans, Elliott s’est retrouvé sans famille alors même qu’une tumeur venait de lui être diagnostiquée. Recueilli par le centre animalier du comté de Wake, en Caroline du Nord (États-Unis), il a pourtant fait preuve d’une joie de vivre débordante malgré sa triste condition. Touchés par cet adorable papy Bouvier Australien , les bénévoles du refuge ont alors tout mis en œuvre pour tenter de trouver une solution. Comme toutes les associations et chenils des alentours étaient complets, il a fallu voir plus large. Alors, un appel à l’aide de grande ampleur a été lancé sur les réseaux sociaux. En tombant sur l’annonce émouvante, l’organisation nommée The Blind Spot Animal Sanctuary a fait le relai pour aider le beau Elliott à trouver une famille aimante, notamment en partageant massivement la publication.

© The Blind Spot Animal Sanctuary / Facebook

Un long trajet

En quelques jours à peine, l’histoire d’Elliott est parvenue aux oreilles de Le et Vince Ones, les fondateurs d’un sanctuaire californien baptisé Lucky Ones Ranch , où plus de 130 animaux ont déjà été recueillis ! Bien décidés à ne pas laisser Elliott à son triste sort, les 2 hommes ont alors pris la décision d’organiser son rapatriement au plus vite, et ce malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient. Avec l’aide du refuge et de la famille d’accueil d’Elliott, ils ont ainsi rapidement trouvé un transporteur. “Cela a pris environ 4 jours et nous avons rencontré diverses intempéries en cours de route”, rapportait Le dans un entretien accordé à Dog Time peu de temps après le grand voyage.

© The Blind Spot Animal Sanctuary / Facebook

Une maison pour la vie

Une fois arrivé au ranch, en Californie, Elliott s’est immédiatement senti chez lui. Au lieu de paraître épuisé par le voyage, il a tout de suite pris ses marques et voulu jouer avec ses bienfaiteurs. Aujourd’hui, il vit paisiblement, entouré de dizaines d’autres animaux avec qui il s’entend à merveille. Il est aussi bien évidemment choyé par Le et Vince qui ne regrettent en rien de lui avoir laissé sa chance et d’avoir remué ciel et terre pour l’accueillir chez eux, dans ce petit havre de paix qu’est le Lucky Ones Ranch. Nul doute que la fin de sa vie sera aussi douce et belle qu’il aurait pu le rêver !