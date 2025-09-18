Quelques mois après le décès de son meilleur ami canin, ce Golden Retriever retrouve le goût du jeu avec le nouvel habitant de la maison (vidéo)

Le décès d’un animal est un événement dévastateur, du côté des humains comme des autres animaux de la maison. Il est difficile d’imaginer le quotidien sans toutes ces petites habitudes que l’on aimait tant. Cooper, un Golden Retriever, a subi de plein fouet la disparition de son acolyte. Quelques mois plus tard, c’est grâce à un chaton nouvellement introduit dans la maison qu’il a repris goût à la vie.

Cooper le Golden Retriever a été touché par une dépression qui a fait suite au deuil de son meilleur ami canin, Owen. Sa maîtresse a été la première à s’exprimer sur le sujet, confiant à Parade Pets la difficulté de ce moment. Son chien a été frappé par le cancer, et a disparu en l’espace de quelques mois. Dès lors, la joie a disparu du foyer, laissant en particulier Cooper dans une situation qui faisait mal au cœur.

@itsemilyfrye / TikTok

Dire adieu à son meilleur ami

Les animaux peuvent lier des amitiés très fortes entre eux et la disparition d’un congénère peut entraîner une grande incompréhension. Les épisodes dépressifs sont très récurrents chez les animaux qui connaissent le décès dans leur entourage. Cooper a été parfaitement accompagné par sa maîtresse qui a pris conscience de son état.

@itsemilyfrye / TikTok

Retrouver le goût de jouer

Le Golden Retriever de 8 ans a sombré avant de remonter la pente. Durant 6 mois, il a arrêté de jouer, préférant rester en retrait de ses activités habituelles. Les images publiées sur TikTok ont fait de la peine aux internautes qui confiaient par exemple : « Je ne pensais pas pleurer aujourd’hui ». Il aura fallu l’arrivée d’une nouvelle boule de poils sous le toit de Cooper pour changer la donne.

« Regarde son sourire »

Les images redonnent du baume au cœur à ces internautes attristés. On voit Cooper jouer dynamiquement avec un nouveau petit frère félin. Plein d’entrain, le félin roux, sans doute très jeune, ne pense qu’à jouer et compte sur son frère pour le stimuler et le former. Le regard de Cooper a changé et sa dépression semble s’être éloignée.

@itsemilyfrye / TikTok

La première soulagée de cette évolution est la maîtresse du Golden Retriever, qui est toujours évidemment très marquée par le décès de son autre chien il y a 6 mois. Elle partageait une vidéo montrant ses 2 chiens en train de jouer et l’on comprend que ce sera certainement par ce moyen que Cooper retrouvera la joie de vivre qui le caractérisait.