[Vrai ou Faux] Les chiens voient-ils vraiment le monde en noir et blanc ?

Beaucoup de gens pensent que les chiens voient le monde en noir et blanc, comme dans un vieux film. Mais est-ce vraiment le cas ? Découvrons ensemble la vérité derrière ce mythe très répandu sur la vision canine.

Imaginez le monde vu à travers les yeux de votre chien. Beaucoup seraient tentés de le voir uniquement en noir et blanc. Pourtant, la vérité derrière ce mythe tenace est bien différente. En effet, les chiens distinguent certaines couleurs, mais leur palette est beaucoup plus limitée que la nôtre. Cette vision particulière n’est pas un défaut, mais reflète simplement une configuration de l’œil adaptée à leurs besoins spécifiques.

Comment fonctionne la vision chez les chiens ?

La vision de nos compagnons à 4 pattes est incontestablement façonnée par la structure particulière de leurs yeux. Comme chez les humains, leur œil possède une rétine, avec 2 types de photorécepteurs sensibles à la lumière : les cônes, qui permettent de voir les couleurs, et les bâtonnets, qui aident à voir dans l’obscurité et à détecter les mouvements.

Comparés à nous, les chiens ont beaucoup plus de bâtonnets, ce qui leur donne une excellente vision nocturne et une grande acuité visuelle pour repérer les mouvements autour d’eux, même sur les côtés. Leur champ de vision est également plus large que celui des humains, leur permettant de surveiller ce qui se passe tout autour, un atout pratique pour observer leur environnement et réagir rapidement.

En revanche, contrairement à nous, les toutous possèdent moins de cônes, ce qui limite grandement leur perception des couleurs.

Les couleurs vues par les chiens

À cause de ce nombre réduit de cônes, les chiens ont une vision dichromatique : ils voient essentiellement le monde en bleu et en jaune, tandis que le rouge leur échappe complètement. Leur perception du spectre lumineux est donc limitée, et ils ne distinguent pas vraiment le rouge, le vert ou l’orange, qui leur apparaissent plutôt comme des teintes de gris ou de marron.

Leur vision est aussi un peu plus floue de loin, selon les races, et ils perçoivent moins bien les nuances subtiles de lumière et de gris.

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Cette perception visuelle influence souvent la manière dont ils jouent et apprennent. Les jouets aux couleurs bleues ou jaunes sont ainsi plus faciles à repérer et à attraper pour eux. Conclusion : la prochaine fois que vous devrez choisir un nouveau joujou pour votre compagnon à 4 pattes, gardez à l’esprit cette particularité et optez pour le frisbee bleu ou la balle jaune !