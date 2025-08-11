Touchée par la situation critique de 2 chiens, une policière s’occupe d’eux et change leur vie à jamais

Il y a quelques années, des policiers américains ont été confrontés à un cas de maltraitance animale absolument insupportable. 2 chiens étaient gravement négligés par leur propriétaire, qui a par la suite été condamné par la justice. Les animaux, quant à eux, ont survécu grâce aux soins et à la bienveillance d’une policière déterminée.

En 2022, l’adjointe Hepperle, policière au commissariat du comté de Stafford (Virginie, États-Unis), est allée au-delà de ses fonctions pour sauver la vie de 2 chiens en détresse. Elle a veillé sur eux jusqu’à ce qu’ils se rétablissent et leur a donné une seconde chance dans la vie. Son travail a suscité l’admiration auprès de ses collègues, ainsi que de sa communauté.

Dean et Gracie sont des miraculés. Pendant des mois, ses chiens ont enduré une négligence telle qu’ils ont failli perdre la vie. Ils ont été récupérés par la police à la suite d’un signalement, mais leur avenir était incertain. Le pronostic vital de Dean, notamment, était dangereusement engagé.

Des soins continus

Le chien était d’une maigreur affolante. Chaque os de son squelette était visible et il semblait ne plus avoir la force de se battre. Il était tellement malade que sa moelle osseuse avait cessé de fonctionner. Placé sous haute surveillance dans un hôpital pour animaux local, il a reçu de nombreux traitements et soins vétérinaires. Jour après jour, son état s’est stabilisé, puis a commencé à s’améliorer.

Personne ne pouvait imaginer que quelques mois plus tard, il serait en train de courir et de s’amuser dans un jardin. Pourtant, les photographies peuvent témoigner de sa métamorphose. Dean, tout comme Gracie, sont aujourd’hui en pleine forme et il est désormais difficile de soupçonner les épreuves par lesquelles ils sont passés.

Office of Stafford County Sheriff / Facebook

La policière Hepperle a été d’une détermination sans nom pour les maintenir en vie et leur montrer que le meilleur les attendait. Elle leur a fait suivre leurs traitements avec assiduité et les a aidés à reprendre confiance.

A lire aussi : Le moment émouvant où un chiot Bouvier Bernois choisit sa nouvelle maman en se jetant dans ses bras (vidéo)

Office of Stafford County Sheriff / Facebook

Sa bonté a été saluée lors d’un Conseil de surveillance et les internautes étaient des centaines à la remercier d’avoir sauvé les chiens : « Félicitations Madame Hepperle. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ces pauvres petits chiens, vous êtes une personne incroyable », écrivait une personne.