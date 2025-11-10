Adopté par hasard lors d'une virée en ville, ce chiot découvre sa première chute de neige et profite de chaque instant (vidéo)
Dans les grands espaces du Montana, un adorable chiot a récemment découvert les joies de la neige pour la toute première fois. Âgé de quelques mois à peine, ce croisé Patou / Kangal n’a pas tardé à faire fondre le cœur des internautes grâce à une vidéo pleine de tendresse, partagée par sa jeune propriétaire sur TikTok.
Sydney, 26 ans, et son compagnon Derek vivent dans une ferme qu’ils ont récemment acquise à Shields Valley, dans l’Etat du Montana (Etats-Unis). La jeune femme partage régulièrement des scènes de son quotidien sur son compte TikTok “@ok_squid”.
Depuis quelque temps, sa famille compte un jeune membre canin, un croisé Chien de montagne des Pyrénées / Berger d’Anatolie répondant au nom de Barney et âgé d’un peu moins de 4 mois.
Le couple n’avait pas spécialement l’intention d’adopter un chien, mais tout avait changé lors d’une récente virée en ville. Sydney et Derek s’étaient arrêtés à un magasin d’alimentation dont le propriétaire avait une portée de chiots.
Sydney avait tout de suite remarqué Barney parmi ses frères et sœurs. Elle s’était mise à jouer avec lui et à le caresser. Pendant ce temps-là, Derek discutait avec le maître des lieux “de notre nouvelle propriété agricole et de la façon dont un chien de garde de bétail serait un excellent choix”, raconte-t-elle à Newsweek. L’adoption avait eu lieu ce jour-là.
Un chiot heureux
Barney est heureux dans sa nouvelle maison, où il peut profiter d’un vaste terrain et côtoyer toutes sortes d’animaux de ferme. Son quotidien est fait de découvertes et de moments d’émerveillement, comme cela a été le cas lorsqu’il a vécu sa toute première chute de neige.
Sydney n’a pas manqué d’immortaliser cette émouvante scène. Elle a posté la vidéo le 5 octobre 2025 sur TikTok, où celle-ci a généré plus de 700 000 vues. Une séquence que relaie Newsweek et que voici :
@ok_squid
#greatpyrenees #snow #montana #fyp
A lire aussi : Enfin adoptée après avoir passée plusieurs mois au refuge, cette adorable chienne ne peut s’empêcher d’exprimer sa joie extrême (vidéo)? Hell in High Water - Mike Thomas
Le chiot était ravi de jouer sur la neige pendant que les flocons continuaient de tomber. Après un bref moment d’hésitation, il a pleinement profité de cet instant quasi magique.
Son double héritage de Patou et de Kangal fait qu’il est particulièrement à l’aise dans un tel environnement.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire