Un chien maigre et isolé dans un cagibi sauvé grâce à la vigilance des voisins

Pesant le tiers de son poids normal, livré à lui-même dans la maison abandonnée par sa maîtresse, Tyson attendait désespérément le retour de cette dernière qui n’aura jamais lieu. Ce sont les aboiements de ce chien qui ont alerté le voisinage et déclenché l’intervention des gendarmes et d’une association.

Roger Torrent, président de l’ARDA (Association Audoise pour le Respect des Droits des Animaux), est révolté par le sort réservé à un Dogue Argentin du nom de Tyson dans une commune de l’Aude.

Le chien en question venait de passer au moins 7 jours enfermé seul dans la maison de sa propriétaire, cette dernière ayant déménagé. N’ayant que ses aboiements et ses gémissements pour appeler au secours, il avait fini par attirer l’attention des voisins qui avaient alerté la gendarmerie et l’ARDA.



Celles-ci se sont aussitôt rendues sur les lieux le vendredi 14 juin. Situé à Peyriac-Minervois, « le domicile était totalement vide, raconte Roger Torrent à Actu.fr. C’était une porcherie totale à l’intérieur ».

Il a pu y entrer après que les gendarmes ont obtenu le feu vert de la substitut du procureur, qui « a très vite réagi en ordonnant une perquisition dans la maison et la récupération du chien dans les meilleurs délais ».

Tyson « était apeuré, seul, isolé dans un cagibi »

Agé de 3 ans, Tyson était extrêmement maigre. Le chien ne pesait que 15 kilogrammes alors qu’« il devrait être aux alentours de 35 voire 40 kilos », précise le président de l’ARDA. Le malheureux quadrupède « était apeuré, seul, isolé dans un cagibi » poursuit Roger Torrent qui qualifie ce qu’il a vu ce matin-là de « sordide ».



Il était d’autant plus scandalisé que son association avait déjà eu affaire à la maîtresse de ce Dogue Argentin. En mai dernier, Roger Torrent était effectivement intervenu chez elle après l’abandon de 3 chiens dont 2 Bergers Australiens. Une année plus tôt, elle avait fait l’objet de poursuites pour maltraitance envers d’autres animaux, des chevaux et des moutons en l’occurrence.

Cette fois-ci, l’intéressée s’était installée à Toulouse, laissant Tyson seul dans la propriété. La solitude, les privations et la peur ne sont toutefois plus d’actualité pour le chien, qui reçoit soin et attention au refuge de la SCPA (Société Carcassonnaise de Protection des Animaux) depuis son sauvetage. D’après Roger Torrent, il se porte mieux et son appétit s’améliore.