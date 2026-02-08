En regardant par la fenêtre, elle surprend un moment de jeu improbable entre son Patou et son âne miniature (vidéo)

Si vous aimez les amitiés inattendues, celle-ci va vous ravir ! Dans une ferme, un grand Chien de montagne des Pyrénées et un âne miniature ont été filmés en train de jouer ensemble à la corde. Un moment tendre et drôle qui a conquis de nombreux internautes.

Dans la ferme de Maddy Marlene, la vie entre animaux se déroule en parfaite harmonie : chiens, chevaux, âne miniature et chèvres partagent paisiblement leur quotidien et tissent des liens inattendus. Parmi eux, une amitié toute particulière s’est nouée entre un Patou et un âne miniature. Récemment, Maddy a eu la chance de surprendre l’un de leurs moments de jeu...

Une adorable partie de tir à la corde

Dans la vidéo TikTok capturant cette adorable scène, Maddy écrit : « Ils pensent que personne ne les regarde, mais voici ce que je vois par la fenêtre. »

Ce que la jeune fermière a vu ce jour-là est aussi attendrissant qu’inattendu : son Chien de Montagne des Pyrénées jouant au tir à la corde avec son meilleur ami, un âne miniature !

Visiblement très complices, les 2 animaux s’amusent avec l’un des jouets du toutou de la manière la plus naturelle au monde. Ils commencent par jouer chacun leur tour, avant d’entamer la plus mignonne des parties de tir à la corde.

Une amitié hors du commun

Ce qui rend cette vidéo relayée par Parade Pets si touchante, c’est le naturel de la complicité entre le Patou et le petit âne. Malgré leurs différences, ils semblent totalement à l’aise ensemble, partageant une solide amitié. Il faut dire que depuis qu'ils se connaissent, ces deux-là sont inséparables !

Les Chiens de montagne des Pyrénées sont calmes et protecteurs et tissent naturellement des liens forts avec les animaux qu’ils gardent. Ce n’est donc pas étonnant que ces 2 amis s’entendent si bien !

Le public a bien sûr été conquis par cette vague de bonne humeur. « C’est la chose la plus précieuse que j’ai vue de toute la semaine. », a écrit un internaute dans les commentaires, tandis qu’un autre a ajouté avec humour : « Super ! Maintenant, il faut que j'achète un âne pour mon chien. »

© @doublem.horsemanship / TikTok

Un troisième spectateur a enfin parfaitement résumé la situation : « Les amis se présentent sous toutes les formes, toutes les tailles et tous les types… il y a certainement une leçon à tirer de tout cela. » Absolument !