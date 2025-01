Un signalement permet à ce chien enchaîné à une clôture et négligé de connaître son premier Noël au chaud dans une famille (vidéo)

Copper va fêter son premier Noël dans la chaleur d’un foyer, nous apprend l’association américaine de protection animale PETA sur son site. Ce croisé Beagle a été sauvé de la négligence et adopté par 2 des membres de l’organisation.

Le chien de 8 ans était détenu dans des conditions déplorables. Maigre, trempé et infesté de parasites, il était attaché à une clôture par une chaîne en permanence.



PETA / YouTube

« Le Père Noël secret de Copper »

Rien ne semblait pouvoir arracher cette pauvre créature à son triste sort, mais quelqu’un a fini par réagir. La personne, qui n’a pas divulgué son identité et qui a été surnommée « le Père Noël secret de Copper », a alerté par téléphone l’association Twin County Humane Society, basée à Galax en Virginie. Cette dernière en a informé PETA qui a aussitôt envoyé ses enquêteurs à l’endroit indiqué.

Accompagnés des forces de l’ordre, les agents de terrain de PETA ont expliqué à la propriétaire de Copper qu’elle risquait d’être poursuivie pour cruauté animale. Elle a finalement accepté de céder le chien à l’association.

Adopté par un couple de bénévoles

Soigné et confié à une famille d’accueil, le canidé a recouvré la santé et repris des forces. Il était temps pour lui de rejoindre sa maison pour toujours, et l’équipe de PETA n’a pas eu à chercher ses adoptants bien loin. Ses nouveaux humains sont, en effet, un couple œuvrant au sein de l’association. Il s’agit de Katherine Sullivan et Daniel Paden, qui venaient d’ailleurs de se marier.



PETA / YouTube

A lire aussi : Roxy, de retour au refuge après un échec, recherche une personne capable de la comprendre

La nouvelle vie de Copper a commencé par une promenade inoubliable dans un jardin botanique illuminé aux couleurs de Noël. Elle est désormais faite d’amour, de friandises et de sérénité.

PETA a posté sur sa chaîne YouTube une vidéo retraçant le sauvetage et le parcours de ce chien miraculé. La voici :