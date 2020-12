Touché par l'état de son congénère aveugle, ce Boxer prend ses responsabilités et l'aide chaque jour à affronter les défis du quotidien (Vidéo)

© cougargurlie / TikTok

Si Ginger la chienne est aveugle, elle peut toutefois compter sur l’indéfectible soutien et la précieuse assistance de son congénère Dexter. Dans l’une des courtes vidéos postées par leur propriétaire, on peut voir le chien aider son amie à descendre les escaliers en toute sécurité.

Les chiens sont-ils sensibles à la souffrance des autres ? Sont-ils prêts à aider quand c’est le cas ? Tout porte à croire que la réponse est oui pour ces 2 questions, surtout lorsqu’on découvre la belle complicité qui unit Ginger et Dexter.

Ginger est une chienne croisée Carlin / Beagle et aveugle, comme le raconte Animal Channel. Son ami Dexter est un adorable Boxer qui se montre doux et attentionné envers tous les membres de sa famille, à commencer par Ginger.

C’est ce dont on peut se rendre compte en visionnant une vidéo de moins d’une minute, capturée par leur propriétaire et publiée sur la plateforme TikTok, où elle est rapidement devenue virale. A ce jour, la séquence a récolté 1,5 million de « likes » et suscité plus de 21 000 commentaires.

On y voit Ginger descendre prudemment les marches de l’escalier, accompagnée de très près par Dexter. Celui-ci la guide en faisant en sorte de la maintenir entre lui et le mur, pour l’inciter à descendre tout droit.

Dexter la devance par moments, mais il se retourne vers elle à plusieurs reprises pour vérifier qu’elle avance dans de bonnes conditions.

D’après leur propriétaire, la bienveillance de Dexter envers Ginger s’exprime de bien d’autres façons. Quand ils rentrent à la maison après avoir joué dehors, il veille toujours à arriver le premier devant la porte pour la pousser et permettre à Ginger d’entrer. Quand ils marchent, il se tient en permanence à ses côtés pour l’empêcher de se faire mal.

Un véritable chien-guide d’aveugle… mais pour chien.