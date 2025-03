Né dans une maison abandonnée, ce chiot apprend à aller de l'avant et à profiter pleinement de sa jeunesse

Avec son pelage moucheté et son regard attendrissant, Pepper pourrait en séduire plus d’un. Le quadrupède de quelques mois est d’ailleurs à l’adoption en Floride (États-Unis) depuis peu, prêt à recommencer sa vie ! Oui, car du haut de son jeune âge, Pepper a déjà vécu des moments difficiles. Heureusement, cette sombre période est bien loin derrière lui.

Tous les chiots n’ont pas la chance de vivre au sein d’un foyer sécurisé et chaleureux. Ils n’ont pas tous non plus la possibilité de partager leur quotidien avec un propriétaire bienveillant. Pepper est né au mauvais endroit, et certainement au mauvais moment. La boule de poils a vu le jour dans une maison abandonnée par ses habitants.

D’après Newsbreak, ces derniers sont partis en laissant Pepper, mais aussi sa fratrie et sa mère, sur place. Les animaux ont vécu sur les lieux sans chauffage tandis que l’État connaissait une grande vague de froid. Par chance, ils ont été confiés aux membres de l’association Jack Jacks-Pack à temps, puis Pepper a rejoint une famille d’accueil.

Jack Jacks-Pack / Petfinder

Vers une nouvelle vie

Le jeune chien a pu se remettre de ses émotions au sein de ce foyer chaleureux. Mieux dans ses pattes, il a découvert la véritable vie de chiot. Il a décidé d’en profiter pleinement, laissant de côté les traumatismes de son passé. D’après sa maîtresse temporaire, il est plein de vigueur et s’épanouit : « Il est fougueux et adore jouer au tir à la corde », précisait sa famille d’accueil, Alyssa McKenzie.

Jack Jacks-Pack / Petfinder

Effectivement, Pepper est à la recherche d’un foyer pour toujours, un endroit pour repartir à zéro. Il a assez de résilience en lui pour oublier la trahison de son ancienne famille et fera certainement le bonheur de son futur propriétaire. Ses sauveteurs, eux, n’ont aucun doute sur cela : « Il veut être à vos côtés et serait un excellent compagnon », assurait Alyssa.