Un chien, dont la peluche préférée a été jetée, est aux anges lorsqu’il en reçoit une nouvelle (vidéo)

Comme les humains, les chiens peuvent parfois s’attacher à des objets qu’ils affectionnent et qui les réconfortent. Pour Louis, il s’agit d’une peluche dont il ne se séparait jamais. Par conséquent, celle-ci a fini par se détériorer et l’heure était venue de la remplacer. Le quadrupède était alors extrêmement joyeux de recevoir un tout nouveau jouet similaire au précédent.

Louis, surnommé Lou, est un beau Teckel à poil long suivi par près de 9 000 personnes sur TikTok. Sa propriétaire partage ses aventures à sa communauté, qui l’a vu grandir au fil des mois. Récemment, la femme a présenté le meilleur ami du toutou aux internautes : sa peluche. Un jouet dont il ne se séparait jamais et qui lui apportait beaucoup de réconfort.

Depuis qu’il est chiot, Louis n'a jamais laissé tomber de son doudou. Ce dernier, un chien pelucheux, l’accompagnait partout dans la maison. Le petit chien réclamait sa présence pour faire la sieste, se coucher le soir, ou simplement se balader chez lui.

@longboy_louis / TikTok

Des adieux déchirants

Puisqu’il emmenait son jouet ici et là, ce dernier a fini par se détériorer. Louis l’a gardé jusqu’au bout, puis son humaine a décidé de le jeter une fois très usé. Heureusement, la femme avait prévu le coup et n’envisageait pas de laisser sa boule de poils trop longtemps sans son meilleur ami.

Elle lui a donc acheté la même peluche et, lorsqu’elle lui a offert, la réaction du chien ne s’est pas fait attendre. Comme le précédent doudou, Louis l’a tout de suite considéré comme son plus fidèle compagnon et ne l’a plus lâché ensuite : « Il l’adore », assurait sa propriétaire.

Dans la section des commentaires, les internautes ont exprimé à quel point il trouvait Louis « adorable », ou encore « précieux ». Sa douceur n’a laissé personne indifférent, tout comme son besoin d’être rassuré par le jouet. Il pourra compter sur ce dernier pendant plusieurs années, comme il l'a fait avec le précédent.