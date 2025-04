Le chien de Kevin Costner n’en démord pas, il veut manger et le fait clairement savoir avec une technique très convaincante (vidéo)

Même s’il est le chien du célèbre acteur américain Kevin Costner, Bob ne bénéficie pas d’un traitement de faveur. Depuis son arrivée dans sa famille, le Labrador remporte un grand succès, qui dépasse les murs de sa maison. Sa devise : « ce que Bob veut, il l’obtient », c’est ce qu’affirme son propriétaire et plus grand admirateur.

Bob en ferait craquer plus d’un avec son regard doux, sa moue boudeuse et son langage corporel aussi clair. Dans la vidéo qui a cumulé des milliers de vues sur TikTok, le chien apparaît avec son assiette entre les babines, réclamant à manger en s’adressant très clairement à son propriétaire.

@kevincostner / TikTok

Une déclaration d’amour pour ce « petit gars spécial »

L’acteur bien connu du grand public pour ses nombreux rôles, notamment dans Danse avec les loups, Les Incorruptibles ou encore Jusqu’au bout du rêve a adopté un nouveau compagnon en février 2024. Grand amoureux des chiens, l’acteur a accueilli sa boule de poils en l’annonçant sur les réseaux sociaux et se disait « déjà amoureux » de celui qui se prénomme Bob. Nous avions eu l’occasion, sur Woopets, de faire la connaissance de l’adorable toutou.

@kevincostner / TikTok

Depuis plus d’un an, les réseaux sociaux de Kevin Costner sont alimentés de nombreuses photos du Labrador, qui a bien grandi et ensoleille le quotidien de ses propriétaires.

Un chien du genre déterminé

« Ce que Bob veut, il l’obtient », était le titre de la vidéo postée sur le compte TikTok « @kevincostner », relayée par Parade Pets. On comprend tout le sens de la phrase lorsque l’on regarde les images qui montrent un chien très déterminé.

@kevincostner / TikTok

Alors qu’il vient d’avoir son repas, Bob va solliciter son propriétaire qui travaille dans un fauteuil. Pour se faire comprendre, le chien a tout simplement amené son assiette et se déplace autour du fauteuil, pour être sûr que le message passe. Kevin Costner, visiblement habitué à voir Bob agir de la sorte, lui explique qu’il ne peut pas obtenir tout ce qu’il veut, surtout qu’il vient d’avoir sa portion de nourriture, « il y a 45 minutes ». Bob ne se démonte pas pour autant et poursuit ses allers retours, tout en se posant de part et d’autre.

On ne sait pas si Kevin Costner a finalement craqué face à l’insistance de son Labrador. Quoi qu’il en soit, les talents de comédien de la boule de poils ne sont pas à prouver. Sans doute a-t-il été à la bonne école !