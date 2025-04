Une femme, qui était la seule à croire en l’avenir d’un chiot handicapé, fait désormais tout pour qu’il soit heureux

Sully n’a malheureusement pas eu la chance de naître et de grandir dans un foyer aimant. Le chiot a plutôt connu la misère et a subi son handicap après s’être retrouvé seul dans la rue. Pourtant, en le voyant, une bienfaitrice a su qu’elle pouvait changer sa vie et lui offrir celle qu’il méritait depuis toujours. Le chemin est long, mais elle travaille pour cela.

Sully, un chiot orphelin et handicapé, a été repéré dans les rues Bells (États-Unis) en train de traîner difficilement son petit corps. Le pauvre n’avait nulle part où aller et personne sur qui compter, jusqu’à ce qu’Alex Walker croise son chemin. En tant que bénévole pour l’organisme PAWS New England, la femme n’a pas pu ignorer la détresse de l’animal.

Elle a reçu un appel de la personne ayant trouvé le chien pour la première fois. L’individu s’était d’abord occupé de quadrupède, mais son cas était si difficile qu’il n’avait pas les ressources pour continuer d’en prendre soin. L’euthanasie était alors préconisée, mais Alex a préféré secourir l’animal, qui avait encore toute la vie devant lui.

Alexandra Baudean / GoFundMe

Un long parcours vers la guérison

Comme le mentionnait News Channel 3, la bienfaitrice a passé des mois à tenter de réhabiliter le chien. Lequel souffrait d’une paralysie des membres arrière qui, d’après Alex, n’auraient pas été assez sollicités durant les premières semaines de sa vie. La femme l’a alors conduit à de nombreuses séances de kinésithérapie, de balnéothérapie et des divers soins dont il a besoin : « J'ai changé ma vie ces 4 derniers mois pour donner à ce petit bout de chou tout ce qu'il peut pour réussir », confiait-elle.

Sully a fait de gros progrès et a reçu un fauteuil roulant adapté qui lui permet de se mouvoir sans traîner les pattes. Si Alex est très optimiste quant à son rétablissement, elle n’en reste pas moins réaliste, car elle sait qu’il aura besoin de soins coûteux pour guérir. Elle a décidé d’assumer cette responsabilité, d’autant plus que Sully fait officiellement partie de sa vie désormais, car elle l’a adopté.

Pour alléger les frais vétérinaires, elle a ouvert une cagnotte en ligne et espère obtenir un peu de soutien. Quoi qu’il en soit, elle ne laissera jamais tomber son protégé : « Tous les chiens méritent une chance et une voix qui se bat pour eux. Je suis la voix de Sully et j'espère que vous nous soutiendrez tous dans ce voyage », concluait-elle.