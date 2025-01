Un vieux chien de 16 ans trouve toujours l'énergie pour courir vers la personne qu'il préfère le plus au monde (vidéo)

Au cours du mois de novembre, Sarah Ciacia – originaire de Melbourne, en Australie – a offert un gâteau à son chien, Happy, à l’occasion de son 16e anniversaire. Comme Woopets vous l’expliquait dans un article, le Golden Retriever heureux de recevoir autant d’attention a failli se brûler avec la bougie. Rassurez-vous, le bon vieux toutou se porte bien !

Sur son compte TikTok @happytok08, Sarah continue de partager des vidéos de son fidèle compagnon à 4 pattes. Aujourd’hui, l’animal n’a plus la même fougue que dans sa prime jeunesse. Mais sa vieillesse ne l’empêche pas de profiter de la vie aux côtés de son humaine préférée, et de savourer des petites balades dans le quartier.

« Profitez de chaque instant avec lui »

Un clip publié sur TikTok à la fin du mois de décembre et relayé par Parade Pets montre le chien senior en train de déambuler dans la rue. Lorsqu’il aperçoit son adoptante, il trouve un regain d’énergie et essaye de courir vers elle, comme il l’a toujours fait. Ses petits bonds ont fait craquer de nombreuses personnes.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 2,8 millions de fois et reçu plus de 285 000 mentions « j’aime ». « Il essaye tellement de courir vers toi ! Quel mignon bébé à fourrure », commente une utilisatrice du réseau social, touchée par ces images. « Dans sa tête, il court si vite vers toi », écrit un autre internaute. « Profitez de chaque instant avec lui », suggère l’utilisatrice @maracuja089.

Proposer des activités adaptées à son vieux chien

Même lorsqu’ils ont atteint l’hiver de leur vie, nos amis les chiens ont besoin de pratiquer de l’exercice physique régulièrement. Bien sûr, il convient d’adapter les activités à leur âge, leur état de santé et leurs capacités. Il ne faut pas hésiter à demander conseil au vétérinaire.

Les promenades quotidiennes permettent de stimuler physiquement et mentalement nos fidèles compagnons. Elles contribuent à prévenir le surpoids, à garder leurs sens en éveil et à maintenir une bonne sociabilisation. De plus, les balades représentent de beaux moments de complicité entre l’animal et son adoptant.