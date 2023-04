La tondeuse pour chien qui aspire les poils : l'outil révolutionnaire pour un toilettage facile et impeccable

Associant tondeuse pour chien et aspirateur et étant constitué d’un ensemble de 6 accessoires, c’est un véritable couteau suisse pour le toilettage canin que vous propose la marque Hichee. Pratique et performant, il est l’outil parfait pour vous aider à prendre soin du pelage de votre chien tout en préservant la propreté de votre lieu de vie. Nous avons eu un coup de cœur pour ce produit, d’où notre envie de le partager avec vous.

Toiletter son chien est essentiel à plus d’un titre. Entretenir sa robe permet de faire en sorte que son poil et sa peau soient à la fois en bonne santé et beaux. Encore faut-il disposer des bons outils pour réaliser ce méticuleux travail.

L’importance du toilettage pour le chien

Le toilettage est une mesure d’hygiène indispensable quand on a un chien. Si des brossages réguliers sont nécessaires chez tous les canidés, certains de leurs congénères ont besoin de soins bien spécifiques comme la tonte et l’épilation.

Les actions de toilettage permettent au chien d’afficher un poil sain et resplendissant. Cet entretien aide également à stimuler la mise en place du film gras protecteur sur le pelage et à empêcher les parasites externes (tiques, puces…) de s’installer.

Il ne s’agit donc pas seulement de préserver l’esthétique de votre compagnon à 4 pattes ; brosser, couper et entretenir son poil, cela contribue également à son bien-être.

Avoir les bons outils

Pour effectuer les différentes étapes du brossage et, plus globalement, du toilettage, on doit disposer des outils adéquats. De la brosse aux ciseaux, en passant par l’étrille et le peigne de démêlage, ces ustensiles sont à choisir avec soin et en fonction des spécificités du chien (poil long, court…).

Il est tout aussi important de savoir utiliser ces outils, tant pour que le résultat soit conforme aux attentes que pour la sécurité et la santé du chien, que l’on risquerait autrement de blesser.

Un set de toilettage complet, malin et performant

C’est en tentant compte de tous ces paramètres et exigences que la marque Hichee a mis au point sa tondeuse pour chien avec aspirateur 6 en 1. Il s’agit d’un set de toilettage à la fois complet et performant, constituant votre atout numéro un pour l’entretien de la robe de votre animal de compagnie.

Ses accessoires sont à la fois pratiques et faciles à changer, simplifiant considérablement votre quotidien de propriétaire canin.

Sa tondeuse électrique vous garantit une qualité de coupe élevée, tandis que son aspirateur aussi puissant que discret vous aide à garder votre maison parfaitement propre.

Avec ses 13 kPa de puissance, son réservoir grande capacité (2,5 litres) et son filtre HEPA, l’aspirateur est conçu pour retirer 99,97% des poils et de la poussière. Le tout en étant léger, compact (34 x 14 x 24 cm) et discret, n’émettant que 50 décibels en mode bas. De ce fait, il ne risque pas d’effrayer votre chien.

Il est d’ailleurs conseillé de débuter avec ce mode bas pour aider votre animal à s’habituer à l’appareil, avant de passer aux modes supérieurs.

L’aspirateur est livré avec différentes buses, et la tondeuse associée à plusieurs brosses pour un nettoyage optimal et un toilettage pleinement satisfaisant.

La tondeuse / aspirateur pour chien 6 en 1 de Hichee vous attend sur Amazon au prix de 159,99 €.