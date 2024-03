Jugé "trop difficile à gérer" quand il a été adopté, ce chien déroute ses maîtres lorsqu'il a fallu accueillir un nouveau chat à la maison (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok nommée Sarah Kiroddy sur les réseaux sociaux a partagé une vidéo devenue virale. On y voit le chat de ses parents, Bubba, complètement obsédé par le nouveau chien de la famille. Il le couvre d’affection et le gentil quadrupède se laisse faire.

Le père et la mère de Sarah, originaires du Minnesota (États-Unis), ont récemment ouvert leur porte à un adorable croisé Husky et Saint-Bernard baptisé Rocky : « Il était errant, puis a été adopté et abandonné parce qu'il était “trop difficile à gérer”. Il n'a qu’un an et demi » précisait Sarah. Cette dernière est « extrêmement heureuse » pour la boule de poils, qui méritait d’avoir une seconde chance dans un foyer aimant.

Un nouvel ami

Depuis son arrivée chez lui, Rocky est choyé par les membres de . C’est un chien affectueux et gentil qui ne se lasse pas de donner, ni de recevoir des câlins. Il a fait l’unanimité auprès de ses proches, dont Bubba. Ce grand tabby roux a également accepté Rocky et en a d’ailleurs fait une obsession.

Il pourrait passer des journées entières à lui lécher la figure. Le toutou se laisse d’ailleurs faire, comme on peut le constater à travers la vidéo publiée par Sarah sur TikTok et partagée par Newsweek. Bubba a beau l’assaillir de bisou, il reste sur place malgré son air déconcerté : « Mes parents ont adopté le chien le plus patient du monde » plaisantait Sarah.

Une vidéo aussi drôle qu’attendrissante

Le clip, visionné plus de 600 mille fois, a beaucoup amusé les utilisateurs de la plateforme. Lesquels ont interagi avec humour dans la section des commentaires : « Le chat lui a dit de s'asseoir tranquillement et de se laisser aimer » écrivait l'un d'eux. Rocky ne manquera certainement pas d'amour dans sa nouvelle maison et même s'il a trouvé un compagnon un peu insistant, une belle histoire d'amitié s'écrira certainement entre les 2 boules de poils !

Le clip, visionné plus de 600 mille fois, a beaucoup amusé les utilisateurs de la plateforme. Lesquels ont interagi avec humour dans la section des commentaires : « Le chat lui a dit de s’asseoir tranquillement et de se laisser aimer » écrivait l’un d’eux.

Rocky ne manquera certainement pas d’amour dans sa nouvelle maison et même s’il a trouvé un compagnon un peu insistant, une belle histoire d’amitié s’écrira certainement entre les 2 boules de poils !

@sarah.kiroddy / TikTok

https://www.tiktok.com/@sarah.kiroddy/video/7328798273505053998