Cette chienne aveugle à la joie de vivre débordante ne laisse pas son handicap la priver de son jeu préféré

Une chienne aveugle appelée Z et âgée de 9 ans dispose d’un fan club de plus en plus vaste sur TikTok, où le compte qui lui est consacré est suivi par des milliers d’abonnés.

Elle avait été adoptée par Le Tran 2 ans plus tôt. A l’époque, Z était déjà aveugle et « avait l’air plutôt mal en point sur les photos du refuge », raconte sa propriétaire à The Dodo. D’après le vétérinaire, sa cécité avait très probablement été provoquée par des cataractes et un glaucome.

L’an dernier, ils avaient dû lui retirer les yeux. « Malgré cela, elle se déplace sans effort dans son environnement », indique sa maîtresse.

Bien qu’aveugle et n’étant plus tout jeune, Z déborde d’énergie et ne pense qu’à jouer à rattraper la balle. Le Tran l’a remarqué dès les premiers jours.



Le matin, la première chose qu’elle fait est de venir avec sa balle préférée pour que Le Tran la lui lance. Sa famille est en admiration devant sa capacité de s’aider de ses autres sens, principalement l’odorat et l’ouïe, pour situer la balle et s’en saisir.

Z n’aime pas la facilité

La chienne a d’autant plus de mérite qu’elle n’aime pas la facilité. « Nous avons essayé différentes balles sonores, mais elle revient toujours à sa balle vert et rouge basique, explique, en effet, sa propriétaire. Nous pensons que les balles qui émettent des sons sont trop faciles pour elle, et elle aime le défi de la balle rebondissante de base. Lorsqu'il rebondit, elle la suit frénétiquement, essayant de la rattraper avant qu'elle ne s'arrête. Une fois qu'elle s'arrête, elle se fie à son odorat pour la localiser. Nous appelons cela mode renifleur ou mode requin ».

Le Tran s’est mise à partager des vidéos de Z sur TikTok et le succès a rapidement été au rendez-vous. « Les réactions à ses vidéos ont été extrêmement positives, dit-elle. Les gens expriment toutes sortes d’émotions, des larmes de joie à l’étonnement. »

Nos amis animaux ne cesseront jamais de nous émerveiller par leur résilience et leur faculté d’adaptation.