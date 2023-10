Un petit garçon est surpris en train de distribuer de l’amour aux chiens errants sur le chemin de l’école (vidéo)

Les animaux errants sont rarement considérés. Les gens les évitent parce qu’ils en ont peur. L’animal pourrait se montrer agressif, être sale, voire porteur de maladies. Pour toutes ces raisons, ils reçoivent très peu d’amour, en dehors de celui des congénères avec qui ils ont la chance de partager leur quotidien.

Mais un petit garçon nommé Ibrahim et avec un cœur pur a été surpris en train de distribuer de l’amour aux chiens errants sur le chemin de l’école. Son geste a certainement embelli la journée des canidés qu’il a rencontrés.

Un magnifique geste, immortalisé par un voisin

Alors qu’une personne était en train de regarder par la fenêtre de son logement, elle a surpris une scène hors du commun, qu’elle a décidé de filmer. Il s’agissait d’un petit garçon qui se rendait à l’école et qui a croisé deux chiens errants. Plutôt que d’en avoir peur et de les éviter, il a eu de la peine pour ces animaux ne recevant jamais d’amour de la part des humains. Il s’est donc approché, et voyant qu’ils étaient gentils, il les a câlinés et caressés.

Il s’est agenouillé devant un des canidés et l’a serré très fort dans ses bras. Un câlin que l’animal a visiblement apprécié, car il n’a pas cherché à s’éloigner. Ibrahim caressait en même temps le deuxième canidé, couché sur le sol.

L’enfant a ensuite repris sa route vers l’école, mais en se retournant, il a dû avoir un pincement au cœur, car il a choisi de retourner faire un dernier câlin aux animaux.

Ce geste magnifique l’est d’autant plus quand on sait que le petit garçon pensait que personne ne pouvait le voir. Ce n’était que de l’amour à l’état pur. Il ne cherchait ni à être félicité ni à impressionner quelqu’un. Juste à apporter un peu de réconfort à des chiens dans le besoin.

Toutefois, la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et l’enfant a finalement reçu de très nombreux compliments. Sa gentillesse et sa douceur ont été saluées. Une femme nommée Katerina a reconnu le garçonnet et déclaré que la vidéo correspondait bien à son tempérament. « Il va à l'école avec ma fille et l'aide à porter son sac. C'est un garçon très gentil », a-t-elle déclaré à The Dodo.