Tombée sous le charme d’un Beagle lors d’un sauvetage dans un laboratoire, une bénévole finit par le retrouver et l’adopte

Lors de cette opération ayant eu lieu dans le Wisconsin (États-Unis), 1500 chiens ont été sauvés, et parmi eux, Marshmallow, une Beagle craintive. Repérée par Stephanie Stern, une bénévole, elle a été placée dans un refuge avant de finalement revenir auprès de celle qui a eu le coup de cœur pour elle.

Volontaire pour la cause animale, Stephanie Stern dédie tout son temps libre aux sauvetages d’animaux. Récemment, elle est intervenue auprès de Big Dog Ranch Rescue et Center for Humane Economy pour récupérer 1500 chiens auprès d’un élevage utilisant des chiens pour la recherche en laboratoire. Les 2 organisations ont signé un accord pour pouvoir assurer les soins des canidés et leur trouver des foyers.

Ruff Start Rescue / Facebook

Un lien particulier

Lors de l’intervention, Stephanie Stern, 31 ans, était chargée d’évaluer l’état médical des chiens, explique People. Elle est alors tombée sous le charme de Marshmallow, une Beagle au visage blanc qui lui a tout de suite montré son affection. Elle raconte : « Elle s’est effondrée près de moi et s’est allongée sur le côté comme si elle voulait qu’on lui gratte le ventre ».

Après le départ de la chienne vers un refuge partenaire, Stephanie a réalisé qu’elle voulait l’adopter. Elle affirmait : « J’ai besoin de ce chien dans ma vie ».

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Ruff Start Rescue / Facebook

À la recherche de Marshmallow

Stephanie a commencé à se mettre en quête de la chienne. Elle avait bien en tête les caractéristiques de la chienne : un visage blanc, 2 dents manquantes sur le devant et un numéro tatoué sur l’oreille se terminant par 7.

La bénévole a parlé à ses collègues et a retracé les parcours des chiens depuis le sauvetage. Elle a pu identifier 3 organisations susceptibles de prendre en charge la chienne. C’est auprès de Ruff Start Rescue qu’elle a pu atteindre son but.

Des retrouvailles rêvées

Stephanie a pu obtenir l’adresse de la famille d’accueil de Marshmallow, et a pris la route pour 5 heures pour retrouver la chienne.

De retour à Milwaukee, la Beagle craintive a fini par apprécier son nouvel environnement. Marshmallow apprend énormément aux côtés des autres chiens de Stephanie, et de sa fille.

La bénévole ajoute : « Elle a appris auprès des autres chiens de la maison comment être un chien. C’est tellement drôle parce qu’elle a 9 ans, mais elle se comporte comme un chiot. Elle s’intéresse maintenant aux jouets, elle mâche des os. C’est tellement mignon de la voir vivre la belle vie ».