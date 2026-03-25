Un chien de type Pitbull très enthousiaste après son adoption définitive (vidéo)

Bruce, un adorable Pitbull, a été placé en famille d’accueil après avoir vécu dans des conditions difficiles. Alors qu’il pensait séjourner temporairement dans ce petit cocon de sécurité, le chien a appris qu’il y restera pour toujours. Quand ses bienfaiteurs lui ont annoncé son adoption, Bruce a explosé de joie !

Accueillir temporairement un chien de refuge, le temps de lui trouver la famille d’adoption idéale, peut être une expérience très enrichissante. Mais parfois, l’animal se faufile dans le cœur de ses bienfaiteurs et ne repart jamais. C’est exactement ce qu’il s’est passé pour Bruce, un Pitbull au pelage noir.

Comme le rapporte Pet Helpful, ses parents d’accueil (Rachel et son conjoint) ont décidé de l’adopter officiellement. Le couple ne voyait tout simplement plus sa vie sans lui, et lui a annoncé la bonne nouvelle. La réaction de l’adorable toutou les a profondément émus.

© @rachaellansing / TikTok (capture d'écran)

Le bonheur à l’état pur

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir Rachel et son partenaire afficher un grand sourire. À ce moment-là, ils annoncent fièrement à leur protégé qu’ils ne se sépareront jamais de lui et qu’ils l’ont adopté.

Comme s’il venait de comprendre les paroles du couple, Bruce explose littéralement de joie en entendant l’annonce et comble ses humains préférés de bisous. Il sait qu’il n’aura jamais plus à avoir peur pour son avenir, et qu’il sera aimé jusqu’à la fin de ses jours !

« On ne pouvait pas imaginer la vie sans ce petit ange »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue 130 000 fois et a récolté 30 000 mentions « j’aime ». « Ça y est, il n'est plus en famille d'accueil ! On a échoué ! On ne pouvait pas imaginer la vie sans ce petit ange. On est tellement heureux qu'il soit à la maison ! », mentionne Rachel en légende.

« C’est génial qu’il vous ait vraiment compris ! », commente une internaute touchée par cette scène. « Il le savait ! Félicitations Bruce ! », écrit un autre utilisateur du réseau social.

© @rachaellansing / TikTok (capture d'écran)

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Le conseil de Woopets : quelles sont les démarches pour adopter un chien en refuge ?

Pour adopter un chien en refuge, il est nécessaire d’être majeur et de constituer un dossier d’adoption. En règle générale, l’association demande une pièce d’identité, un justificatif de domicile, et la signature du certificat d’engagement et de connaissance au moins 7 jours avant l’acquisition, mais aussi du contrat d’adoption. Parfois, un justificatif de revenus est également exigé.

Dans certains cas, une visite post-adoption est réalisée à domicile dans les semaines qui suivent l’arrivée du nouveau membre de la famille pour vérifier que tout se passe bien.