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Rescapé d'un élevage le destinant aux laboratoires, un Beagle que l'on croyait tué par un alligator après une fugue refait surface


dans la catégorie Emotion

Donné pour mort après sa disparition, Omelette a finalement été retrouvé vivant à la surprise générale 4 jours plus tard. Une issue inespérée pour ce Beagle au passé déjà marqué par une incroyable opération de sauvetage.

Illustration : "Rescapé d'un élevage le destinant aux laboratoires, un Beagle que l'on croyait tué par un alligator après une fugue refait surface"
© Big Dog Ranch Rescue / Facebook

En avril 2026, des associations américaines de protection animale, dont Big Dog Ranch Rescue, avaient obtenu la libération de 1 500 chiens, des Beagles pour la plupart. Ils étaient élevés par Ridglan Farms, une entreprise située à Blue Mounds dans le Wisconsin (Etats-Unis), et destinés aux laboratoires. Parmi les rescapés figure Juniper, chienne de 7 ans ayant enfin pu savourer ses premiers câlins en famille.

Un autre des canidés secourus s'est récemment signalé en « ressuscitant ». En fugue et présumé décédé à la suite d'une attaque d'alligator, il a refait surface contre toute attente et est à nouveau entre de bonnes mains, rapportait WMTV 15 News.

Répondant au nom d'Omelette, il avait été adopté par une famille dans la foulée de son sauvetage par Big Dog Ranch Rescue, basée à Loxahatchee en Floride.

Illustration de l'article : Rescapé d'un élevage le destinant aux laboratoires, un Beagle que l'on croyait tué par un alligator après une fugue refait surface
Big Dog Ranch Rescue / Facebook

Le samedi 6 juin, vers 18 heures, l'association a appris qu'il venait de s'enfuir en passant par une ouverture de la clôture de sa nouvelle maison.

Peu après, le cadavre d'un chien flottant à la surface d'un canal a été repêché à une trentaine de mètres du domicile. Son pelage était semblable à celui d'Omelette. Tout le monde pensait donc que c'était lui et qu'il avait été tué par un alligator.

Contre toute attente, Omelette a été retrouvé sain et sauf 4 jours plus tard, le mercredi 4 juin, alors qu'il traversait une route en courant. Il été récupéré rapidement par l'équipe de Big Dog Ranch Rescue, car son adoptant n'a pas souhaité le reprendre.

Illustration de l'article : Rescapé d'un élevage le destinant aux laboratoires, un Beagle que l'on croyait tué par un alligator après une fugue refait surface
Big Dog Ranch Rescue / Facebook

« Votre gentillesse et votre dévouement ont permis de retrouver Omelette »

Personne ne sait qui est le chien dont le corps a été retrouvé. « Bien que nous soyons infiniment reconnaissants qu'Omelette soit sain et sauf, nos pensées vont à la famille qui serait encore à la recherche de son chien adoré, a déclaré Lauree Simmons, fondatrice de Big Dog Ranch Rescue, dans une vidéo postée sur Facebook. Merci à tous ceux qui ont prié, partagé, cherché et nous ont soutenus tout au long de ce parcours éprouvant. Votre gentillesse et votre dévouement ont permis de retrouver Omelette. »

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Le Beagle sera confié à une famille d'accueil, en attendant de lui trouver un foyer pour toujours.

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