Après 7 années sans amour, cet ancien Beagle de laboratoire savoure ses premiers câlins en famille (vidéo)

C’est seulement à l’âge de 7 ans que Juniper, une ex-Beagle de laboratoire, a découvert pour la première fois les câlins et le poulet. Adoptée par une enseignante américaine, la chienne savoure enfin le bonheur de la vie de famille après avoir passé des années sans amour.

À la fin du mois d’avril, une femelle Beagle nommée Juniper a été sauvée avec plusieurs autres chiens de laboratoire aux États-Unis. La rescapée n’avait jamais connu la tendresse et l’affection durant les 7 premières années de sa vie.

Aujourd’hui adoptée par une enseignante se faisant appeler Mme B. sur les réseaux sociaux, la boule de poils vit de nombreuses premières fois. Timide à son arrivée, elle a rapidement découvert à quel point la compagnie de certains humains pouvait être merveilleuse.

© @tlcwithmsb / TikTok (capture d'écran)

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« Elle sait qu’elle est en sécurité et aimée par vous »

Comme le rapporte le média Pet Helpful, Juniper – adoptée à la fin du mois de mai – a appris que les humains étaient capables de lui apporter de l’affection au quotidien. Au sein de son nouveau foyer, la chienne de race Beagle a découvert les câlins et apprécie énormément ces gestes doux ! De plus, elle a goûté pour la première fois de sa vie à du poulet, qu’elle adore.

Dans une vidéo diffusée sur TikTok, son adoptante prend le temps de la présenter à sa communauté. « La façon dont elle ferme les yeux et se blottit contre toi pendant que tu lui caresses l'oreille. Je l’aime », écrit une internaute. « Elle est absolument parfaite. J’aimerais pouvoir la serrer dans mes bras ! », confie une dénommée Alexa. « Elle est adorable et elle sait qu’elle est en sécurité et aimée par vous », ajoute un autre utilisateur du réseau social.

Grâce à ce sauvetage, la belle Juniper sait enfin ce qu’est la vraie vie de chien… Et de nombreuses autres premières fois l’attendent !

© @tlcwithmsb / TikTok (capture d'écran)

1 500 chiens de laboratoire sauvés

À Ridglan Farms, dans le Wisconsin, des milliers de Beagles – dont Juniper – étaient élevés pour être utilisés dans la recherche en laboratoire. Après des années de critiques, d’enquêtes et de mobilisation d’associations de protection animale, un accord a finalement permis le sauvetage d’environ 1 500 chiens cette année.

Les animaux ont été pris en charge par plusieurs organisations, qui leur offrent des soins vétérinaires, travaillent leur socialisation et les préparent à la vie de famille avant leur adoption. Pour nombre de ces rescapés, c’est la première fois qu’ils découvrent l’extérieur, l’herbe et un foyer aimant.

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